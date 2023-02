Bientôt, une usine d’électrolyseurs pour la production d’hydrogène vert à Montbéliard

Une start-up française proposant des solutions pour la production d’hydrogène vert, et Eiffage Énergie Systèmes annoncent la création de Gen-Hy Cube, dédiée à la fabrication d’électrolyseurs AEM (Anion Exchange Membrane) développés et brevetés par Gen-Hy, dont l’usine sera à Montbéliard.

Ce partenariat concrétise la démarche d’ingénierie simultanée produit-process engagée depuis deux ans entre Gen-Hy et Eiffage Énergie Systèmes. "Il est l’opportunité pour les deux entreprises de contribuer au développement de la production d’hydrogène renouvelable et d’accompagner la décarbonation de l’industrie, de la mobilité et des énergies", nous explique-t-on dans un communiqué.

Dans ce cadre, Gen-Hy apporte son savoir-faire technologique dans la maîtrise de la production de membranes AEM, mais également dans la production de dépôts catalytiques sur membranes et sur électrodes. La start-up, spin-off de FFED, spécialiste de l’électrolyse depuis plus de 15 ans, ambitionne d’étendre et de diversifier ses marchés et de se concentrer sur la production d’électrolyseurs innovants et modulaires. Eiffage Énergie Systèmes apporte ses capacités d’industrialisation en mettant à disposition son savoir-faire dans l’intégration produit-process, le lean manufacturing, la mécatronique et la maîtrise des risques, et en intervenant sur l’assemblage des stacks.

1 MW pour produire jusqu’à 160 tonnes d’hydrogène vert par an

La nouvelle usine dont les premières livraisons devraient être effectives en 2024, aura une capacité annuelle de production de 100 MW d’électrolyseurs AEM avec une extension possible jusqu’à

300 MW. "La technologie innovante et unique en France des électrolyseurs de Gen-Hy permettra d’obtenir un rendement élevé de 85 % et une haute pureté d’hydrogène", souligne Eiffage Énergie Systèmes. Cette technologie a recours à des matériaux abondants et bon marché (pas de métaux rares). Grâce à cette technologie, 1 MW installé permettra de produire jusqu’à 160 tonnes d’hydrogène vert par an.

Infos +

Gen-Hy a inauguré en décembre 2021 à Orly, sa première unité de production de fabrication de membranes AEM qui est aussi la première unité créée en France. Elle permet à la start-up de proposer d’ores et déjà une gamme d’électrolyseurs alcalins AEM de 50 kW à 4 MW au design innovant et modulaire dans le but d’accompagner ses clients dans leurs besoins réels.