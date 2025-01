Bourgogne-Franche-Comté : les revenus des travailleurs indépendants sont en baisse. Pourquoi ?

L'Urssaf Bourgogne Franche-Comté affirme qu'en 2022, dans la région, le revenu moyen des travailleurs indépendants, dits classiques (hors auto-entrepreneurs) baisse de 0,5 % après la hausse de +11,4% enregistrée en 2021 en lien avec la reprise post-covid. Leur revenu annuel moyen s’établit à 42.910 € en 2022 contre 43.131 € en 2021. Il reste plus élevé qu’avant la crise sanitaire : 40.522 € en 2019. Cependant, en tenant compte de l’inflation (à euros constants), la baisse enregistrée en 2022 est plus prononcée (- 5,5 %) et le niveau de revenu 2022 reste inférieur à celui de 2019 (- 1,2 %).

Des revenus qui fléchissent dans de nombreux secteurs

Après le rebond de 2021, les revenus moyens (en euros constants) baissent dans une grande partie des secteurs : 27 secteurs sur 42 affichent un revenu inférieur à celui de 2019. En 2022, la baisse des revenus est particulièrement marquée par rapport à 2021 dans les métiers de bouche, le commerce de détail alimentaire, la médecine générale, les professions paramédicales et sage-femmes ainsi que les activités immobilières et juridiques.

À l’inverse, en 2022, les revenus augmentent dans le commerce de détail sur marchés, le commerce de produits pharmaceutiques et orthopédiques, le conseil pour les affaires, les arts, spectacles, autres activités récréatives et sportives. Dans ces secteurs, les revenus moyens 2022 sont supérieurs à ceux d’avant crise.

Malgré leur dynamisme en 2022, les revenus dans le BTP gros œuvre, les taxis-VTC et l’hébergement restauration ne retrouvent pas leur niveau d’avant crise.

Des hausses de revenus dans deux départements sur huit

Seuls les départements de la Nièvre et de la Saône-et-Loire bénéficient d’une hausse des revenus des travailleurs indépendants en 2022. Dans les autres départements, les baisses varient de - 0,1 % en Côte-d’Or à - 2,2 % dans le Jura.

(Communiqué)