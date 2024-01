Bourgogne Franche-Comté : une activité économique régionale qui stagne

Au troisième trimestre 2023, la Bourgogne-Franche-Comté compte 994.700 salariés. L’Insee affirme que même si ce chiffre semble stagner, il est à son niveau record depuis maintenant quatre trimestres. Représentant trois quarts des salariés, le secteur privé est touché par une légère baisse de 0,2%. Le Territoire de Belfort et la Haute-Saône sont les départements principalement touchés par ce recul, avec une baisse respective de 0,4% et 0,6%.

Le secteur de l’industrie semble, quant à lui, se stabiliser, enregistrant même une légère hausse dans l’industrie chimique et pharmaceutique. En revanche, l'étude de l’Insee enregistre une diminution de l’emploi intérimaire, soit 5,3% de moins par rapport au trimestre dernier.

Une augmentation des emplois frontaliers

De plus en plus de Bourguignons - Francs-Comtois semblent attirés par les postes frontaliers. 47.000 frontaliers occupent un emploi en Suisse, soit 3.500 de plus en l’espace d’un an. Ce chiffre est en constante hausse depuis 2021. Neuf frontaliers sur dix occupent un poste dans les Cantons de Neuchâtel, de Vaud et du Jura Suisse et sept frontaliers sur dix résident dans le département du Doubs.

Un accroissement du taux de chômage

Le troisième trimestre 2023 est également marqué par la hausse du taux de chômage en Bourgogne-Franche-Comté de 0,2 points, identique à l’augmentation au niveau national. La région termine le trimestre avec un taux de 6,5 %, contre 7,4 % pour la France. Malgré cette hausse, le taux demeure proche de son niveau minimal de 6,2%, enregistré début 2023. La région s’enregistre à la cinquième place parmi les régions les moins touchées par le chômage, derrière les Pays de la Loire, la Bretagne, Auvergne-Rhône-Alpes et la Corse.

Seul le Territoire de Belfort termine l’année avec un taux supérieur au niveau national, atteignant les 8,7%. Selon l’Insee, le taux est stable ce trimestre pour la Côte-d’or et l’Yonne.

La création d’entreprises en hausse

Ce sont 8.300 entreprises qui voient le jour au troisième trimestre, soit +8,4 % contre +6,3% au niveau national. Ces créations touchent notamment les secteurs les plus dynamiques tels que le commerce, les transports, l’hébergement ou encore la restauration, représentant une hausse de 29%.

En revanche, le secteur de l’industrie enregistre moins de créations ce trimestre. Entre septembre 2022 et septembre 2023, le nombre de défaillances d’entreprises dans la région atteint 1.830, ce qui représente une hausse de 31,7% en l’espace d’un an. Selon l’Insee, “des conditions de financement toujours peu favorables et une activité économique peu dynamique” permettent de comprendre cette hausse.

