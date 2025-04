"Brisures de guerre", le nouveau roman d’un journaliste bisontin

Brisures de guerre interroge la “transmission de la mémoire, les cicatrices invisibles laissées par les conflits, et l’impossible équilibre entre fidélité aux siens et fidélité à soi-même”. L’intrigue se déroule “principalement durant la guerre du Pacifique ; conflit dont certains aspects, notamment le sort réservé aux Nippo-Américains, demeurent, encore aujourd’hui, assez peu connu”. Alors que l’empereur Hirohito vient de mourir au Japon, en janvier 1989, un vétéran américain entreprend de livrer à son petit-fils les secrets d’une vie marquée par les épreuves de la Seconde Guerre mondiale.

Qui est Aymeric Janier ?

Né à Besançon, Aymeric Janier a d’abord suivi des études de langues étrangères en France et au Royaume-Uni, avant de s’orienter vers le journalisme, sa passion de toujours. Éditeur au journal Le Monde à Paris, et parallèlement auteur du blog Relations internationales : États critiques, il est l’auteur de Funeste Albion et de L’Étoile d’Orion, un roman d’espionnage publié en septembre 2019 et couronné par le premier prix polar du Salon L’Encre et les Mots de La Rochelle.

Brisures de guerre, son troisième roman, paraîtra aux éditions Beta Publisher, et sera en vente dans toutes les librairies.

