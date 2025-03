“Bulles”, l’ouvrage qui rend hommage à l’histoire du Crémant de Bourgogne

L’ouvrage Bulles, l’histoire singulière du Crémant de Bourgogne revient sur deux siècles d’histoire des vins effervescents de Bourgogne et rend hommage à 50 ans d’appellation Crémant de Bourgogne. Écrit par Thomas Labbé et illustré par les photographies de Thiery Gaudillère, le livre sortira le 25 avril 2025.

Pour célébrer cet anniversaire, l’Union des producteurs et élaborateurs du Crémant de Bourgogne a lancé un travail de recherche unique en son genre sur l’histoire de ces vins effervescents bourguignons. Fruit d’une étude archivistique approfondie de Thomas Labbé, spécialiste de l’histoire viticole, cet ouvrage retrace cette épopée passionnante.

Richement illustré de documents anciens, d’anecdotes, d’étiquettes de bouteilles, et de photographies, le livre invite "à plonger dans l’histoire de la bulle, des origines de l’effervescence retrouvées dès le moyen-âge et le XVIIIe siècle, à l’âge d’or des vins" précise le communiqué.

Un livre qui devrait ravir les passionnés de vin et d’histoire, puisqu’il met en lumière les progrès techniques, les crises, les découvertes agronomiques, les enjeux politiques, mais aussi l’impact du marketing moderne qui ont contribué à l’émergence et à l’essor de ce grand vin. Des premières traces au Moyen Âge, aux tensions historiques avec la Champagne, en passant par l’essor international du Bourgogne mousseux au XIXe siècle, Bulles, l’histoire singulière du Crémant de Bourgogne dévoile la façon de penser et l’adaptabilité des producteurs bourguignons face aux défis contemporains du monde du vin.

À retrouver en librairie dès les 25 avril au prix de 45€.