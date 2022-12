Cadeau #3 : le calendrier 2023 chic et fromager de Bulma Studio

Calendrier de l’avent • Du 1er au 24 décembre, maCommune.info vous propose une idée cadeau par jour pour Noël ! Pour vous aider à faire votre choix, nous sommes allés à la rencontre des commerçants bisontins. En ce samedi 3 décembre, on vous suggère le calendrier 2023 de Bulma Studio, made in Besançon…

C’est LE cadeau pratique à offrir à la famille, aux amis, aux collègues en cette fin d’année. En plus, ce n"est pas un simple calendrier… le talent de Gwladys Darlot et de Virginie Duval De Fraville a encore frappé ! Humour garanti, en mode décalé et idéal pour les amoureux des fromages, mais aussi de la Franche-Comté…

Attention, ce calendrier est en édition limitée, premiers arrivés, premiers servis !

Disponible sur le Shop de Bulma : www.bulma-studio.com

Prix : 16,90€

À découvrir aussi les mugs, tote bags, magnets et les cartes de voeux signés Bulma Studio