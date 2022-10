C’est la journée mondiale des animaux : quelle est son origine ?

Les défenseurs des animaux du monde entier célèbrent cette journée, jour de la Saint-François-d’Assise, fondateur de l’ordre des Franciscains, saint patron des animaux, qui les considérait comme des créations vivantes de Dieu, les élevant au rang de frère de l’homme. Pour saint François d'Assise, un ver de terre répondait à la volonté divine et était digne de protection et il aimait tout particulièrement les oiseaux car ils sont pour lui comme les religieux qui, humbles, se consacrent à la contemplation et au chant, dans la joie, sur leur branche, loin du tumulte du monde. Tous les animaux sont ainsi convoqués comme des modèles à imiter pour mener une vie pieuse. Ce n'est donc pas un hasard s'il est généralement considéré comme le premier défenseur des animaux.

De nos jours, cette journée mondiale des animaux a pour objectifs d’informer et sensibiliser le grand public à la cause animale. C’est aussi l’occasion de faire le point sur des progrès réalisés en terme de traitement des animaux comme êtres vivants à part entière et ce qu’il reste à faire.

Les autres journées dédiées aux animaux :