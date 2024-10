Christophe Grudler s'engage ''contre la destruction du Liban''

Les derniers propos tenus par Dominique Voynet, le 16 octobre 2024 au journal Libération n’ont pas manqué de faire réagir Myriam El Yassa, première secrétaire fédérale du Parti socialiste du Doubs, Nicolas Bodin (ancienne tête de liste socialiste aux municipales), Sébastien Coudry et Carine Michel, militants socialistes et élus municipaux, qui viennent de publier un communiqué pour faire part de leur réaction et de leurs doutes quant à un éventuel soutient à l’écologiste Anne Vignot lors des prochaines élections municipales.