Color life 2023 : nouveau départ à Besançon !

Devenu un évènement incontournable à Besançon, la course solidaire Color life revient le 4 juin 2023 et donne rendez-vous aux coureurs au parc de la Gare d'Eau.

Créé en 2014 par 40 étudiants issus de l'école de commerce de Besançon (IMEA) et co-organisé avec l'école de commerce des CCI du Doubs et de Haute-Saône ainsi qu'avec le comité départemental de Besançon pour la Ligue contre le cancer, cette nouvelle édition compte une fois de plus sur la motivation des participants.

110.000 euros récoltés depuis la création de Color life

Le 4 juin, les coureurs embarqueront dans un parcours festif de 5 km, aménagé le long des rives du Doubs, amusés par les nuages de couleurs à base de fécule de maïs et de colorants alimentaires. Le principe : courir ou marcher en partageant un message de solidarité envers les plus démunis. Comme chaque année depuis sa création, tous les bénéfices de cette course seront reversés à la Ligue contre le cancer de Besançon pour aider les malades et financer la recherche. En moyenne, 20 000 € sont récoltés par édition, soit 110.000 euros depuis la création de Color life.

Outre la course, un DJ et d'autres animations viendront rythmer cette journée.

L'ouverture des inscriptions sera communiquée sur les réseaux sociaux :

Info +

En 2022, la course avait réuni près de 2300 participants, sachant que la jauge maximale est de 2500 personnes.