Concert de Laurent Garnier à la Citadelle : Humanimo n’est pas d’accord

Dans cette vidéo d’Humanimo, Corinne Legras, porte-parole d’Humanimo, demande pourquoi la Ville de Besançon a donné son accord pour qu’un concert de musique electro puisse d’organiser aux portes du zoo de la Citadelle. Elle explique que ce style, avec l’omniprésence de basses, "des sons auxquels les animaux sont sensibles", "va les terroriser", assure-t-elle. Et d’ajouter : "On a rien contre la musique, au contraire, rien contre l’électro, mais pourquoi près d’un zoo ?". La porte-parole de l’association rappelle que "notre belle ville de Besançon a quand même été déclarée 11e ville pour l’amélioration du bien-être animal par L214, ce qui n’est pas rien, pourquoi cette décision ? Pensent-ils fournir des bouchons d’oreille à tous ces animaux ? Et la faune sauvage qui s’est installée, on en parle aussi ? Ce type d’événement c’est très très bien, mais dans un endroit approprié".

Humanimo demande, dans une pétition, que ce concert s’organise "dans un lieu adapté" tel que La Rodia, actuellement lieu de repli de l’événement en cas de mauvais temps.