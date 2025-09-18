Concours : la Douane recrute en Franche-Comté

Le service recrutement de la Direction interrégionale des douanes de Bourgogne Franche-Comté Centre Val-de-Loire organise un concours national, pour la première fois à affectation régionale, pour les contrôleurs des douanes de la branche surveillance. Attention, la clôture des inscriptions est fixée au 22 septembre 2025.

La Direction Générale des Douanes et Droits Indirects (DGDDI), qui compte environ 16.000 agents, recrute en Franche-Comté à l’occasion du concours externe de contrôleur des douanes, un concours accessible dès l’obtention du baccalauréat. Cette année, une partie des postes en brigades des douanes (la branche "Surveillance" de la douane) est spécifiquement proposée dans l’interrégion Bourgogne-Franche-Comté-Centre-Val-de-Loire.

Si les douanes mettent particulièrement en avant un métier "au coeur de l’action", elle rappelle également que le rôle du contrôleur des douanes est de travailler en équipe afin de « lutter efficacement contre la contrebande, les trafics de stupéfiants et le blanchiment d’argent notamment".

Concernant les qualités demandées, ce métier exige particulièrement "de la rigueur et un esprit d’équipe fort". Ensemble, les douaniers contrôlent les véhicules et les colis, à la recherche des marchandises illégales : tabacs un jour, animaux protégés le lendemain, œuvres d’art un autre jour.

Choix d’affectation dès l’inscription

Pour la première fois, ce concours offre un choix d’affectation régionale dès l’inscription, permettant au candidat de s’engager spécifiquement pour l’interrégion Bourgogne-Franche-Comté-Centre-Val de Loire.

Après la réussite au concours, le contrôleur stagiaire suivra une formation à l’École nationale des douanes de La Rochelle (ENDLR) et sera affecté, à l’issue de cette formation, dans l’une des brigades de l’interrégion.

Accessible dès le baccalauréat

Le concours de contrôleur des douanes est ouvert à tous les candidat(e)s titulaires d’un baccalauréat ou d’un diplôme équivalent. Il faut également posséder la nationalité française ou être ressortissant.e d’un des États membres de l’Union européenne.

L’inscription au concours externe de contrôleur des douanes se fait sur : https://concours.douane.finances.gouv.fr/icweb/index.jsp