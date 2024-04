Contrôle technique, allocations familiales, logement… Ce qui change à partir du 1er avril 2024

Enfant ou adulte, à l’approche de Pâques, difficile de faire l’impasse sur le chocolat. Et ça tombe bien car cette année, pas besoin de vous priver, on vous révèle une technique pour s’autoriser à en manger, en prenant le temps de le déguster tout en se faisant le plus plaisir possible et sans notion de culpabilité. On fait le point avec Manon Bouvier, diététicienne - nutritionniste au Service de santé étudiante (SSE) à l’Université de Franche-Comté, qui nous explique ce qu’est la dégustation en pleine conscience.