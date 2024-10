Cours de Japonais, une plateforme qui cartonne créée par une jurassienne

Sophie Thomas, originaire du Jura et installée à Salins-les-Bains, a fondé Cours de Japonais , une plateforme en ligne qui propose des formations accessibles à vie et destinée aux francophones souhaitant apprendre le japonais.

La plateforme se distingue notamment grâce à un accompagnement personnalisé et une immersion culturelle authentique.

Cours de japonais dispose de deux programmes : Objectif Japon, conçu pour les débutants et Objectif JLPT 4, pour se préparer à l'examen de japonais, conçu pour les élèves ayant déjà des bases solides.

Un succès immédiat

La jeune femme, professeure de japonais depuis 2013 et passionnée de la langue et de la culture japonaise, a développé son premier programme en ligne, Objectif Japon, en 2020. Le programme a rencontré un succès immédiat avec plus de 620 élèves inscrits dès la fin de la première année.

Aujourd'hui, Cours de japonais compte plus de 3 200 élèves et la jurassienne a su s'entourer d'une équipe de 7 personnes pour l'accompagner. En plus de ses cours en ligne, elle anime une chaîne Youtube où elle partage gratuitement ses ressources avec plus de 22 000 abonnés.

En novembre 2024, la fondatrice de la plateforme organise, pour la deuxième année d'affilée, un voyage scolaire au Japon, offrant ainsi une immersion totale aux étudiants.

