Crise énergétique : la Suisse envisage-t-elle réellement d'interdire la voiture électrique ?

L’information a résonné jusque dans les oreilles de la presse étrangère ! En Suisse, si elle a été accueillie avec un certain scepticisme, notamment chez ceux qui ont décidé d’abandonner le moteur à essence, nos confrères de la RTS révèlent que la mesure est en réalité un peu plus subtile que ça.

Ils expliquent qu’"il n’y aurait pas d’interdiction, mais une restriction qui n’entrerait en vigueur qu’au troisième palier de mesures de la Confédération. Dans cette situation, il ne [serait] plus possible non plus de visionner des DVD ou des vidéos en streaming et il faudra se passer de jeux vidéo".

Toujours selon le média, dans le pays, une voiture sur cinquante roule uniquement à l’électricité.