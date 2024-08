"Danube" : un financement participatif pour diffuser le film en DVD

Le film-documentaire "Danube : en route vers la plus grande cave à vin du monde" a besoin d’un coup de pouce pour sortir en DVD, apprend-on ce mois d’août 2024.

"Nous souhaitons créer une édition DVD de ce film, un véritable objet de collection pour tous les passionnés de vin, de voyage et de cinéma", est-il précisé par Bertrand Vinsu, le réalisateur bisontin.

Et d’ajouter : "Ce film, qui explore l'univers fascinant du vin, est le fruit de beaucoup de passion et de travail, et j'ai hâte de le partager avec vous".

Pour rappel, le film avait été sélectionné en compétition officielle du 7e Festival International du Film Indépendant SMR13 en 2022 dans les Bouches-du-Rhône. Il avait remporté le prix de la meilleure musique originale.

Pour celles et ceux qui aimeraient participer, des contreparties sont prévues :