De la Sainte Vierge au salon érotique... Curiosa, une nouvelle boutique à Besançon

"Je choisis mes produits en fonction de mon cœur. Je fais avec ce que j’aime, parfois au fil des rencontres comme par exemple avec les croix qui sont une fabrication bisontine", nous explique Alice Demougeot, gérante du magasin.

À 54 ans, la Bisontine a voulu créer un lieu assez unique avec deux salles, deux ambiances…

Un lieu provocateur ? "Que nenni" selon la gérante

C’est vrai que le style choisi peut surprendre (surtout si vous étiez uniquement venu pour acheter des représentations de la vierge…). En effet, dans la première salle, on retrouve tout ce qu’il y a de plus spirituel, à savoir des représentations de la vierge ou encore des ex-voto provenant du Mexique. Quelques petites touches évocatrices sont déjà apposées, mais sans être "vraiment" tape a l’œil. Dès que l’on passe le couloir, plus de doute, vous entrez bien dans un salon érotique.

À la question, avez-vous voulu être provocatrice ? Alice répond que "ce n’est pas le but souhaité" et qu’elle veut au maximum "varier les types d’objets" et que "rien n’est calculé à l’avance".

La gérante admet toutefois avoir d’abord voulu créer un coin érotique, mais en "restant soft" : "beaucoup de personnes n’osent pas entrer dans un sex-shop et passent à côté de produits sympathiques", nous précise-t-elle.

Une multitude de produits…

Curiosa, c’est aussi la caverne d’Ali Baba. On peut aussi bien trouver des bouilloires, des carafes, des paniers berbères, des sucettes érotiques, des diffuseurs, des poupées vaudoues ou encore des pâtes en forme de cœur… Le tout sans oublier des représentations revisitées de la Vierge (colorées, et/où en paillettes) mais aussi des bougies en forme de phallus et des accessoires érotiques.

La gérante indique également "marcher au coup de cœur comme avec l'entreprise "Crânes d'Anges" avec qui elle a créé un partenariat.

Les coups de coeur de la gérante

Dans la première salle "Les ex-voto"

"Jaime la démarche qu’il y a derrière. Ils viennent du Mexique", nous explique Alice en montrant les engagements de la marque "Tienda Esquipulas". Cette dernière travaille exclusivement en circuit court avec les artisans et se veut éco-responsable en fonctionnant avec des matériaux recyclés et solidaires en "privilégiant les coopératives artisanes féminines qui s’organisent au Mexique et au Guatemala pour appuyer l’autonomie des femmes", est-il précisé.

Dans la seconde salle : la marque "puissante"

"C’est une marque lancée par une trentenaire afin de démocratiser les jouets érotiques", explique la gérante. Qui poursuit : "on retrouvera deux best-sellers "coco" et "chouchou".

Le produit le plus insolite ? "Le gel tétons et les compléments alimentaires pour la libido", indique Alice.

Infos +

Curiosa, 84 rue des Granges à Besançon