Jeudi 28 Août 2025
Besançon
Politique Santé

De nouveaux espaces sans tabac à Besançon dès le 1er septembre 2025

Publié le 28/08/2025 - 17:13
Mis à jour le 28/08/2025 - 17:13

À partir du 1er septembre 2025, de nouveaux lieux seront considérés comme des espaces sans tabac, notamment à Besançon. Cette décision fait suite à celle du Gouvernement qui élargit l’interdiction de fumer à plusieurs espaces extérieurs.

© Cherylholt/Pixabay
Depuis le 1er juillet 2025, le "décret n° 2025-582 porté par le Gouvernement élargit l’interdiction de fumer à de nouveaux espaces extérieurs". Ce texte "vise à protéger la santé publique et plus particulièrement celle des jeunes générations, du tabac".

À Besançon, différents affichages sont en cours de déploiement. L'interdiction sera effective à partir du 1er septembre 2025. En cas de non-respect de cette interdiction, les fumeurs seront passibles d’une sanction de 135 €.

Interdiction de fumer : les nouveaux espaces concernés

Les lieux désormais concernés par cette interdiction sont :

  • les parcs et jardins publics,
  • les plages bordant des eaux de baignade (pendant la saison balnéaire),
  • les zones d’attente des voyageurs,
  • les espaces non couverts des bibliothèques,
  • les espaces non couverts des équipements sportifs,
  • les abords immédiats (au minimum 10 mètres) des établissements scolaires, des structures accueillant des mineurs, des bibliothèques et des équipements sportifs.

Grâce à ce décret, la Ville de Besançon va pouvoir "réaffirmer ses engagements de longue date pour lutter contre le tabagisme et préserver la santé des Bisontins, en particulier celle des plus jeunes."

Son message "Leur air, notre responsabilité" exprime une volonté de garantir des environnements plus sains, en particulier pour les personnes les plus fragiles.

Besançon, ville engagée pour préserver la santé de sa population

La Ville de Besançon déclare "qu'un travail d’information et de prévention sera mené dans les structures accueillant des mineurs, en partenariat avec la Ligue contre le cancer, la Communauté Professionnelle Territoriale de Santé « CaPaciTéS Besançon & Métropole » et Addictions France."

Des opérations ont déjà été menées pour préserver la santé des Bisontins, notamment celle des plus jeunes :

  • la végétalisation des cours d’écoles et de crèches qui contribue à améliorer la qualité de l’air,
  • le choix de matériaux et d’équipements sains afin de limiter les émissions de polluants à
    l’intérieur des bâtiments,
  • le renforcement de la surveillance de la qualité de l’air dans les classes, grâce à l’installation de
    capteurs de CO2,
  • le développement de la mobilité décarbonée à proximité des établissements scolaires.

La Ville de Besançon rappelle que "l’interdiction de consommation d’alcool sur la voie publique concerne les parcs, squares et jardins municipaux, y compris les aires de jeux et les plateaux sportifs. Elle est en vigueur toute l’année, de 11 à 4 heures, à l’exception des terrasses autorisées et des événements municipaux."

Besançon décret tabac

Publié le 28 aout à 17h13 par Eddy R.
