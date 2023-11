De nouveaux magistrats à la chambre régionale des comptes Bourgogne Franche-Comté

La chambre régionale des Comptes Bourgogne-Franche-Comté a procédé mardi 17 octobre 2023 à l’installation de la nouvelle procureure financière, Célia Beltramo-Martin, et d’un nouveau magistrat, Rémi Rigollier lors d’une audience solennelle présidée par Emmanuel Roux, président de la chambre. À cette occasion, deux nouvelles vérificatrices ont prêté le serment exigé pour l’exercice de leurs fonctions : Aurore Jacquet et Olivia Fribourg.

Célia Beltramo-Martin, connait déjà la chambre, puisqu’elle y exerçait les fonctions de magistrat du siège depuis décembre 2021. Précédemment magistrate des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, Mme Beltramo-Martin a successivement occupé les fonctions de rapporteur public au tribunal administratif de Marseille et de rapporteur au tribunal administratif de Pau.

Administrateur territorial, Rémi Rigollier est détaché dans le corps des magistrats de chambre régionale des comptes depuis le 1er octobre 2023. Juriste de formation, M. Rigollier a suivi le cursus de l’institut national des études territoriales (INET) à Strasbourg de 2018 à 2019, lui permettant ainsi d’accéder au corps des administrateurs territoriaux. M. Rigollier occupait depuis janvier 2022 le poste de directeur des ressources humaines au Département du Morbihan, après avoir exercé les fonctions de responsable du département recrutement-formation de la Région Hauts-de-France.

Olivia Fribourg, attachée principale d’administration de l’État, et Aurore Jacquet, attachée d’administration d’État ont pris leurs nouvelles fonctions de vérificatrice le 1er septembre 2023.

Avant de rejoindre la juridiction, Olivia Fribourg, était responsable du pôle ressources et moyens à la bibliothèque municipale de Dijon après avoir occupé plusieurs postes dans différents services de la Ville de Dijon. En poste à la préfecture de Côte d’Or au sein du service de l’immigration et de l’intégration jusqu’au 30 août 2023, le parcours professionnel de Aurore Jacquet, l’a précédemment conduite à Lyon où elle a exercé les fonctions de greffière des services judiciaires à la Cour d’appel.

"Je me réjouis vivement de la nomination de nos nouveaux collègues, dont la motivation, l’enthousiasme et le talent constituent de précieux atouts pour la chambre. Leur arrivée atteste de l’attractivité de nos métiers. Je leur souhaite plein épanouissement et pleine réussite parmi nous", a conclu Emmanuel Roux.

(Communiqué)