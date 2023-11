De nouvelles stations de tri déployées à Planoise

Après une vigilance jaune déclenchée lundi matin par le service de prévision des crues, le Doubs et le Jura sont désormais passés en vigilance orange. Des débordements importants sont attendus sur les tronçons de la Loue et du Doubs en amont de l'Arcie a prévenu le site de surveillance vigicrues. Les deux départements ont également été placés en vigilance jaune "vent" et "pluies-inondation" par météo France, tout comme le Territoire de Belfort et la Haute-Saône.