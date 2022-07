Découvrez les temps forts de prochaine saison de l’Orchestre Victor-Hugo 

Cette saison fera la part belle au romantisme allemand, avec un début de saison au Festival Berlioz à la Côte Saint-André, de nombreux concerts autour de Berlioz, Strauss, Schumann, Brahms, Bruckner, Wagner, Mendelssohn… et une invitation à jouer le concert de clôture du Festival des Nuits romantiques à Aix-les-Bains.

La saison 22-23 sera également ponctuée de rendez-vous : celui du traditionnel concert du nouvel an avec cette année trois solistes invités pour un programme 100% méditerranéen, les Rendez-vous conte pour découvrir l’orchestre en famille, et la journée Ouvertures Musicales à Montbéliard pour rencontrer et jouer avec les musiciens.

Une saison qui comportera notamment :