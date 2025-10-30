Jeudi 30 Octobre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Immobilier Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs
France
Santé Société

Dermatose : les exportations de jeunes bovins vont reprendre dans les zones indemnes

Publié le 30/10/2025 - 14:12
Mis à jour le 30/10/2025 - 14:10

Le ministère de l'Agriculture a annoncé jeudi 30 octobre 2025 la reprise des exportations de bovins, suspendues pendant quinze jours pour éviter la propagation de la dermatose nodulaire contagieuse (DNC), qui continue toutefois de progresser dans les Pyrénées Orientales et dans le Jura où la suspension perdure.

© Alexane Alfaro
© Alexane Alfaro

La suspension des exportations sur l'ensemble du territoire avait suscité une levée de boucliers du syndicat dominant, la FNSEA, jusqu'ici principal soutien de la stratégie d'éradication de la maladie mise en place par l'Etat. Le ministère avait mis en avant des mouvements "illicites" d'animaux probablement à l'origine de la diffusion de la maladie hors de la Savoie et la Haute-Savoie, où la maladie est apparue pour la première fois en juin et a depuis été maîtrisée, avec la levée des restrictions mi-octobre.

Les fédérations d'éleveurs s'inquiétaient des conséquences de cette suspension sur les prix mais aussi des coûts supplémentaires engendrés pour nourrir les dizaines de milliers de jeunes bovins qui partent chaque semaine en Italie ou en Espagne pour y être engraissés, la France exportant pour plus d'un milliard d'euros de ces animaux par an.

Une "reprise anticipée des exportations de bovins à compter du 1er novembre"

"Afin de préserver la situation économique de la filière bovine et de soutenir tous les professionnels responsables qui ont consenti à des efforts majeurs", la ministre Annie Genevard a décidé "la reprise anticipée des exportations de bovins à compter du 1er novembre", est-il indiqué dans un communiqué publié jeudi. La suspension aura duré quinze jours au total.

La fédération nationale bovine (FNB), association spécialisée de la FNSEA, a salué la reprise des échanges, indiquant qu'il n'y avait "aucune raison pour que les prix" baissent. Le marché des bovins était déjà tendu: la baisse du cheptel français, premier producteur européen, ces dernières années a entraîné une raréfaction des animaux qui soutenait les prix depuis des mois. Le surplus après quinze jours de blocage pourrait donc avoir un impact limité, vu la forte demande, notamment de l'Italie, l'Espagne ayant aussi suspendu les échanges à cause de la dermatose. 

Le président de la FNB Patrick Bénézit appelle par ailleurs la ministre à obtenir rapidement "des accords bilatéraux", avec l'Italie et l'Espagne, pour permettre les échanges d'animaux venus des zones réglementées où la vaccination est obligatoire, ce qui restreint les exportations.

Interrogé plusieurs fois ces dernières semaines sur d'éventuelles discussions entre la France et ses voisins, le ministère n'a pas répondu.

L'épizootie continue

La fin de la suspension vaut pour les zones indemnes mais pas pour les zones réglementées autour des foyers de DNC repérés entre septembre et mi-octobre dans le Rhône, l'Ain, les Pyrénées Orientales et le Jura. Les centres de rassemblement de bovins seront par ailleurs soumis, jusqu'au 16 novembre, à des contrôles stricts pour assurer la traçabilité des déplacements d'animaux et "une réactivité sanitaire optimale en cas de besoin". Les rassemblements festifs avec animaux restent interdits.

Le ministère se félicite qu'aucun nouveau foyer de DNC n'ait été déclaré en dehors des zones réglementées "confirmant l'efficacité de la stratégie sanitaire". Mais sur les trois dernières semaines, quinze nouveaux foyers ont été détectés dans les Pyrénées Orientales et dans le Jura notamment, contre sept foyers sur les neuf semaines précédentes. Depuis l'arrivée de la maladie en France, 95 foyers ont été enregistrés dans 63 élevages. 

Plus de 2.600 animaux ont été abattus, la stratégie gouvernementale prévoyant le dépeuplement total des foyers comportant un ou plusieurs animaux malades, mesure.

(Source AFP)

agriculture dermatose nodulaire élevage

Publié le 30 octobre à 14h12 par Hélène L.
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Santé

France
Santé Société

Dermatose : les exportations de jeunes bovins vont reprendre dans les zones indemnes

Le ministère de l'Agriculture a annoncé jeudi 30 octobre 2025 la reprise des exportations de bovins, suspendues pendant quinze jours pour éviter la propagation de la dermatose nodulaire contagieuse (DNC), qui continue toutefois de progresser dans les Pyrénées Orientales et dans le Jura où la suspension perdure.

agriculture dermatose nodulaire élevage
Publié le 30 octobre à 14h12 par Hélène L.
Besançon
Santé Société

“Le médecin légiste, c’est le médecin de la violence” : la chambre mortuaire du CHU de Besançon avec Dr Elisabeth Martin

Patricienne hospitalière depuis la fin de ses études en 2010, le Dr Elisabeth Martin dirige depuis mars 2024 le service de médecine légale et de victimologie du CHU de Besançon. Derrière les portes souvent fantasmées de ce service, c’est un métier méconnu, à la croisée du soin, du droit et de la justice, qu’elle nous décrit avec précision et humanité.

chu de besançon décès enquête justice magistrat médecine légale violences conjugales violences faites aux femmes violences sexuelles
Publié le 30 octobre à 08h00 par Alexane
Besançon
Economie Santé

Une start-up de Besançon veut offrir un implant à chaque enfant atteint de fente faciale en 2026

L’entrepreneur et créateur de contenus Mikaël Demenge a annoncé sur ses réseaux sociaux lundi 28 octobre 2025 un nouvel engagement solidaire en faveur des enfants porteurs de fentes faciales, en partenariat avec la start-up bisontine Ennoïa et le service de chirurgie maxillo-faciale et plastique de l’hôpital Necker-Enfants Malades.

bébé entreprise maladie congénitale médecine mikael demenge Start-up témis
Publié le 28 octobre à 18h00 par Alexane
Grand Besançon Métropole
Economie Santé

Octobre rose : Et si vous donniez vos cheveux pour confectionner des perruques ?

Les perruques médicales sont souvent utilisées lors de chimiothérapies. Elles peuvent avoir un coût élevé même si certaines sont en partie remboursées par la sécurité sociale. Il n’empêche qu’il peut y avoir un reste à charge important pour les patients suivant la qualité de la perruque… Il existe toutefois des moyens pour réduire ces coûts, comme le don de cheveux… On en parle ce mois d’octobre 2025 avec Johanna Dornier gérante de Beauty Hair, un salon de coiffure partenaire de l’association "Fake hair don’t care*".

cancer cheveux don de cheveux octobre rose perruque
Publié le 28 octobre à 12h00 par Hélène L.
Doubs
Santé

Doubs : 40.000 sacs distribués dans les pharmacies pour alerter sur la conduite sous médicaments

VIDÉO • La nouvelle campagne de sécurité routière met l’accent sur la prévention des risques liés à la conduite après la consommation de médicaments. C’est dans ce cadre que la préfecture du Doubs a lancé vendredi 24 octobre à la pharmacie Lafayette des Tilleroyes à Besançon, le début d’une campagne d’un mois prévoyant la distribution de 40.000 sacs de sensibilisation dans 40 pharmacies partenaires du département.

conduite médicament pharmacie prefecture du doubs sécurité routière
Publié le 26 octobre à 17h32 par Elodie Retrouvey
Sens
Politique Santé

Julien Odoul demande un centre de radiothérapie à Sens

"Dans l’Yonne, les habitants sont plus susceptibles de mourir d’un cancer que la moyenne nationale", alerte Julien Odoul. Une situation directement liée "à la faiblesse de l’offre de soins dans le département". Avançant une inégalité territoriale, le député du Rassemblement National réclame un centre de radiothérapie à Sens. 

cancer julien odoul radiothérapie rassemblement national
Publié le 24 octobre à 17h09 par Elodie Retrouvey
France
Economie Santé

Influenza aviaire : Annie Genevard relève le niveau de risque sur l’ensemble du territoire national

La ministre de l’Agriculture, a décidé de relever le niveau de risque sur l’ensemble du territoire national. À compter du mercredi 22 octobre, le risque est qualifié "élevé" et s’accompagne d’un renforcement de la surveillance des élevages de volailles et des mesures de protection.

annie genevard influenza aviaire
Publié le 24 octobre à 10h02 par Hélène L.
Besançon
Santé

Une entreprise bisontine cherche des financements pour lancer la phase d’essai d’un biomédicament contre la leucémie

À l’horizon 2030, Carla Biotherapeutics espère apporter un traitement aux 3.000 personnes entrant chaque année dans les critères du biomédicament développé contre la leucémie. Des patients pour lesquels aucune solution n’a fonctionné ou n’est plus envisagée. Un réel espoir pour la médecine qui a toutefois besoin d’un coup de pouce… Chacun est libre de participer à l’appel à financement dès 100 €.

biotherapie Biovaliance carla biotherapeutics leucémie recherches
Publié le 26 octobre à 09h45 par Hélène L.
Besançon
Santé

La Ville de Besançon encourage la vaccination contre la grippe pour les publics à risque

Alors que la période de circulation du virus de la grippe s’étend habituellement d’octobre à mars, la Ville de Besançon rappelle ”l’importance de la vaccination pour les personnes les plus vulnérables”. À travers sa direction Santé Publique, la municipalité recommande la vaccination pour les populations à risque, incluant notamment les plus de 65 ans et les professionnels en contact avec des publics fragiles.

grippe seniors vaccin vaccination
Publié le 22 octobre à 09h45 par Alexane
Besançon
Justice Santé

Au procès Péchier, une anesthésiste “dévastée” par l’arrêt cardiaque de ses patients

Autrefois "pétillante", elle a quitté la clinique "dévastée" après l'empoisonnement présumé de sept de ses patients: le "lourd tribut" payé par une ancienne collègue de Frédéric Péchier, qu'il aurait en outre voulu évincer, a été au centre des débats lundi 20 octobre 2025 devant la cour d'assises du Doubs.

anesthesiste cour d'assises décès empoisonnement frédéric péchier procès randall schwerdorffer
Publié le 21 octobre à 08h18 par Elodie Retrouvey

Le Groupe Chopard reprend Besançon Services Cycle

Les sorcières du film Hocus Pocus sorties du chaudron de Marotte et Charlie pour Halloween
Offre d'emploi

Fruitiers, Toussaint, micro-pelle mécanique, crédit d'impôt… Quoi de neuf aux Pépinières Bisontines ?

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Loiseau du Temps, un partenariat avec Vive la Bourgogne Franche-Comté
Offre d'emploi
publi info 4

Nouvelles offres shopping à la Galerie Chateaufarine !

Quels sont les déguisements populaires pour Halloween en 2025 ?
Infos Pratiques

Quels films aller voir pour Halloween à Besançon ?
Jeu-concours

Gagnez votre soirée repas-spectacle "Rominou Show"

Une start-up de Besançon veut offrir un implant à chaque enfant atteint de fente faciale en 2026

Sondage

 14.44
couvert
le 30/10 à 15h00
Vent
1.83 m/s
Pression
1015 hPa
Humidité
78 %
 