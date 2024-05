Les jeunes nageurs de l’Alliance natation Besançon à la recherche de financements pour se rendre aux JO

Franck Laigre, papa d’un des jeunes nageurs et bénévole, ainsi que Thomas Martineau et Léo Vannier, coachs, portent le projet et aident depuis 2022 les nageurs et autres parents bénévoles à réunir l’argent nécessaire. Pour cela, ils ont mené plusieurs actions comme la vente de crêpes ou gâteaux en plus de leurs nombreux entrainements, compétitions et cours à l’école. Des actions de mécénats ont aussi été mises en place. L’argent récolté a servi en parallèle à organiser des sorties, toujours dans le but de rencontrer des nageurs professionnels mondiaux.

Un projet, plusieurs sorties

"Nous avions un budget de 30.000 € pour les deux ans", précise Franck Laigre le porteur du projet. Une partie de cet argent a permis aux 33 nageur(se)s entre 11 et 17 ans, issus de tous les milieux, de tous profiter d’une visite du musée olympique de Lausanne ou encore d’un stage à Vichy avec l’équipe de France d’eau libre.

Là-bas, ils ont rencontré des coachs de nageurs olympiques avec qui ils ont pu nouer un contact afin de se revoir sur les Jeux Olympiques à Paris, cet été 2024. Les membres du projet espèrent donc encore récolter entre 3.000 et 4.000 euros sur la cagnotte afin de minimiser les coûts pour les enfants qui doivent se rendre à Paris, et en récompense de leur engagement durant ces deux années de bénévolat.

Infos+

Lien de la cagnotte en ligne : Projet JO PARIS 2024