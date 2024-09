Des rendez-vous mensuels au café des aidants pour échanger dans la bienveillance

Qu'est-ce qu'un Café des Aidants ?

Les Cafés des Aidants sont des lieux, des temps et des espaces d'information, de rencontres et d'échanges, animés par un travailleur social et un psychologue ayant une expertise sur la question des aidants. Ils sont ouverts à tous les proches aidants, quels que soient l'âge et la pathologie de la personne accompagnée. Le label Café des Aidants est initié par l'Association Française des Aidants et proposé partout en France.

Durant une heure trente, le Café des Aidants propose :

Une présentation du thème

Des échanges sur le thème de la rencontre

Des réponses aux questions

Une participation libre et gratuite

Lors de ces ateliers, les participants ont la possibilité d’échanger sur leurs propres expériences et d’écouter les témoignages d’autres aidants. Le but est également d’essayer de trouver des réponses aux problèmes spécifique rencontrés et de mieux vivre sa situation d’aidant.

Les cafés des aidants sont des lieux de bienveillance qui ne comporte aucun engagement. Il est possible de n’y aller qu’une seule fois ou encore de ne participer que selon son intérêt pour le thème abordé. L’accès est libre et gratuit.

Les prochains rendez-vous en Franche-Comté

Jeudi 17 octobre, jeudi 14 novembre et jeudi 12 décembre

À l'espace de vie sociale de la mairie de Novillars : 10h-11h30

Et à la salle des murmures de la mairie de Qunigey : 13h30-15h

Lundi 7 octobre, lundi 4 novembre, lundi 2 décembre

À la médiathèque de Saône : 10h30-12h

Et à la mairie d'Orchamps Vennes : 13h30-15h

Lundi 14 octobre, lundi 18 novembre, lundi 9 décembre