Des talents Bourguignons et Francs-Comtois de la création d’entreprise BGE 2022 se dévoilent dans une web-série

Dans le cadre cette opération dédiée à l’entrepreneuriat, les structures BGE de la région Bourgogne Franche-Comté (BGE Nièvre-Yonne, BGE Franche-Comté et BGE Côte-d'Or Saône-et-Loire Ain) ont désigné leurs trois Talents. "Ils se distinguent par leur parcours inspirant, parfois accidenté, leur sens de l’innovation et leur volonté de répondre aux enjeux sociaux et écologiques contemporains en entreprenant avec des modèles économiques pérennes et adaptables", commente BGE.

À travers ses Talents, les 40 associations du réseau BGE souhaitent "valoriser ces néo-chefs de petite entreprise qui surmontent au quotidien les multiples obstacles qui se mettent au travers de leur route".

L’Isle Doubs Senior : le projet immobilier hors norme d’Olivia pour le bien-vieillir.

Olivia est à la tête d’un projet hors norme imaginé il y a plus de 10 ans. Cette infirmière libérale et sapeur-pompier volontaire a commencé la construction d’un lieu de résidence et de services pour les séniors. Il s’agira plus spécifiquement de faire sortir de terre une structure privée non médicalisée qui accueillera prioritairement des personnes âgées de plus de 60 ans originaires du territoire ou ayant des attaches familiales sur la commune ou les communes environnantes.

TABALISE : La plateforme de Chloé et Thomas pour favoriser le tourisme local

Chloé et Thomas ont l’ambition de vous faire voyager à moins de… 150 km de chez vous. Avec Tabalise, ils proposent une plateforme en ligne permettant de trouver des idées de sorties et de séjours en Bourgogne du Sud, dans le Beaujolais et dans l’Ain. Un territoire restreint assumé qui illustre la volonté du couple d’entrepreneurs de promouvoir un tourisme plus local et plus respectueux de l’environnement.

Pitaya : La reconversion réussie de Julien dans la restauration

Pour la région Bourgogne-Franche-Comté, c’est Julien Potty qui verra les caméras suivre son quotidien d’entrepreneur employant plus de 10 salariés dans la restauration. Ce commercial, fort d’une carrière de 15 années dans le secteur de la grande distribution, a ouvert une franchise Pitaya Thaï street food en décembre 2021 à Nevers. Pour cela, Julien a dû repartir de zéro ou presque. Toujours salarié durant les deux années que lui a demandé la construction de son projet, Julien a sacrifié son temps libre, ses vacances et ses week-ends pour se former et obtenir l’ensemble des certifications nécessaires à l’ouverture d’un espace de restauration.

