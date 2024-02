À l’instar des dernières actions entreprises dans la région et partout en France, la colère des agriculteurs n’en finit de plus de grandir. Parmi les principales revendications, une rémunération plus juste qui risquerait par voie de conséquence d’influer sur le prix des produits issus de l’agriculture… Alors, seriez-vous prêt à payer plus cher vos produits alimentaires pour soutenir les agriculteurs ? C’est notre sondage de la semaine !