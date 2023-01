Don du sang : une nocturne chaque semaine à la Maison du don de Besançon

Depuis 2018, la Maison du don de Besançon ouvrait exceptionnellement ses portes le 1er jeudi du mois jusqu’à 20h, pour permettre aux Bisontins de venir faire un don tardif, après les cours ou le travail.

Avec 35 nocturnes et 600 donneurs accueillis depuis sa création, l’initiative a rencontré un franc succès, alors dès le 26 janvier 2023, la nocturne mensuelle est devenue hebdomadaire pour aider les citoyens à réaliser leur bonne résolution, à savoir donner leur sang plus souvent et plus facilement. Un changement qui modifie les horaires du jeudi de la Maison du don et qui offre de nouvelles occasions de donner son sang dans l’agglomération :

Lundi, mardi, mercredi, vendredi : 8h30 - 17h

Jeudi : 11h30 - 20h

Samedi : 8h30 - 12h

Toute l’équipe de l’EFS Besançon invite les Bisontines et Bisontins à "profiter de ces horaires tardifs pour terminer la journée par un don, seul ou entre amis, une pause solidaire bien méritée avant le week-end qui contribuera à sauver de nombreuses vies", car à la Maison du don de Besançon, 11.000 dons de sang et 5.750 dons de plasma sont attendus en 2023.

Et pour plus de convivialité, un jeudi par mois, un thème sera mis en place à la Maison du don selon l’actualité : pour la première édition, le nouvel an chinois sera à l’honneur.

Donner son sang ou son plasma , ça se prépare