L’Orchestre Victor Hugo dévoile les finalistes du concours international de composition jeune public

Ce concours a été lancé en partenariat avec 10 orchestres, la SACEM, la Maison de la musique contemporaine et La Lettre du musicien.

Initié par Thierry Weber, Jean-François Verdier et l’Orchestre Victor Hugo, ce concours souhaite encourager les compositeurs et les compositrices à s’y intéresser afin de permettre aux orchestres de développer leur offre de concerts pour faire découvrir la musique à tout âge.

Les oeuvres proposées devront être "destinées aux jeunes à partir de 3 ans minimum et 18 ans maximum", leur durée devra être comprise "entre 30 et 50 minutes, et pouvoir évoquer un panel de sujets éducatifs gravitant autour de la création, afin de préparer les enfants en amont du concert et de permettre une appropriation après le spectacle".

Zoom sur les finalistes

Aurélien Dumont

Aurélien Dumont est docteur en composition musicale dans le cadre du programme SACRe de l’Université PSL et du CNSMD de Paris. Il a étudié à l’IRCAM et a été pensionnaire de la Villa Médicis en 2017. Sa musique se fonde sur l’ouverture d’écart(s) entre éléments hétérogènes : le lien étroit qu’il cultive avec le Japon et la pop-culture s’y exprime au fil des oeuvres. Il est lauréat de plusieurs prix internationaux tels que ceux décernés par l’Académie des Beaux-Arts, la SACEM, la SACD, le Prix Collégien du GPLC, San Fedele de Milan, ou le Takefu International Music Festival au Japon.

Haru Shionoya

Haru Shionoya est une compositrice, organiste et pédagogue d'origine japonaise. Diplômée d’un Master en Écriture au CNSMDP, elle s'investit activement dans la composition. Ses compositions ont été présentées lors du festival Présence Compositrices 2024. Actuellement en formation au Certificat d'Aptitude et en master de pédagogie au CNSMDL, elle compose également diverses pièces pédagogiques. Destinée aux élèves en fin de premier cycle, sa Gavotte a remporté le 3e prix du 1er concours international de composition pour quintette à vent à Dieppe.

Ezequiel Spucches

Pianiste et compositeur d’origine argentine, Ezequiel Spucches habite en France depuis 1996. Formé dans son pays puis au Conservatoire Tchaïkovski de Moscou, il reçoit une bourse de l’UNESCO pour compléter ses études à Paris. En 2002, il est lauréat du Concours International de Piano de Sofia, Bulgarie. Passionné par le théâtre et le cinéma, il écrit des spectacles pour le jeune public. Avec son ensemble, ALMAVIVA, il crée Hombrecito, le petit bonhomme de Buenos Aires en 2013 et Le Carnaval des animaux sud-américains en 2019, deux œuvres récompensées par un Coup de Cœur de l’Académie Charles Cross. Il est compositeur associé au théâtre Dunois à Paris, au Conservatoire de Vitry-sur-Seine et au théâtre Antoine Watteau de Nogent-sur-Marne.

Les finalistes doivent désormais composer des extraits de 15-20 minutes de leurs œuvres, qui seront joués lors de la finale publique le 7 décembre 2024 à la Mals de Sochaux, où jury et public pourront voter pour le meilleur spectacle. Le ou la lauréat·e recevra un prix de 10 000€, l'édition de sa partition, et une captation vidéo. L'oeuvre complète sera créée fin 2025 par l'Orchestre Victor Hugo, avant d'être reprise par les 10 orchestres partenaires du concours.