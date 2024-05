L’équipe bisontine Mili’Alizés recherche des sponsors…

Du 27 novembre au 2 décembre prochains, l’équipe bisontine "Mili’Alizés", composée de trois militaires, Allisson, Nadège et Audrey, se lancera sur les routes de la Martinique.

Au programme ? "Trail, running, VTT, kayak, et des épreuves surprises", précise les organisateurs. Le parcours, lui, est tenu secret jusqu’au dernier moment…

Ce raid demande une importante préparation que les trois femmes ont grâce à leur métier : "Nous l'avons approfondie avec des séances de musculation ciblées sur les membres supérieurs afin de nous préparer à l'épreuve de kayak", nous précise Allisson.

Et d'ajouter : "La ville de Besançon et ses alentours nous offrent un excellent terrain de jeux avec les nombreux forts de la ville et le dénivelé pour travailler l'épreuve du trail et moins appréhender la fameuse montagne Pelée située à 1397m d'altitude". Les trois compétitrices ont également accentué notre participation aux différents trails de la région.

Concernant l'épreuve du VTT tant redouté par les précédentes participantes , le régiment met à leur disposition des vélos pour les familiariser avec cet équipement.

Pour rappel, le Raid des Alizés et un raid multisports. La nuit, les compétitrices dormiront dans des bivouacs installés en pleine nature…

Un raid pour une association

Au total 225 femmes se dépasseront sur ces différentes épreuves sportives, soit 75 équipes de trois participantes. Et bien sûr, toujours au nom d’une association.

Les trois militaires du 19 RG ont choisi l’association "Terre Fraternité", qui soutient les militaires de l’armée de terre blessés en service (aides aux familles ou encore réinsertion par le travail avec par exemple le financement de formations…).

"Nous avons à coeur de représenter et de tout donner pour l'association Terre Fraternité qui aide nos collègues blessés et la famille des militaires décédés. Chacun de nous a été touché de près ou de loin par le travail formidable que fait Terre Fraternite avec les entités suivante: la CABAT, cellule d'aide aux bléssés de l'armée de Terre Terre Fraternite ; l'ADO, association des oeuvres d'entraides dans l'armée; et l'armée de Terre.

Comment contacter l'équipe ?

Par telephone : 07 60 49 22 62

Par mail : menceallisson@gmail.com

Sur leu Instagram: milializes

A travers la cagnotte leetchi pour les particuliers qui souhaitent aider au financement de leur inscription est disponible : raid-des milializes

Infos +