Économie circulaire : plusieurs entités publiques comtoises récompensées

Chaque année, la plateforme de ventes aux enchères de matériels d'occasion Agorastore, publie les résultats de son programme "Meilleur vendeur". Parmi les 306 entités publiques et collectivités territoriales récompensées pour leur "engagement exceptionnel dans une gestion plus responsable des ressources" figurent plusieurs acteurs locaux.

Consciente de l’importance d’encourager des pratiques respectueuses de l’environnement, l’entreprise Agorastore se dit "déterminée à valoriser les actions concrètes" entreprises "pour faciliter la transition écologique". À ce titre plusieurs entités publiques ayant vendu leurs biens d'occasion aux enchères ont ainsi été récompensées dans leur engagement pour "avancer vers une économie durable".

Cette année, le programme a récompensé 53 collectivités avec la distinction "or", 125 collectivités avec la distinction "argent" et 128 collectivités avec la distinction "bronze".

Si on ne retrouve pas de Comtois dans la catégorie or, plusieurs font en revanche leur apparition dans les autres catégories. C’est notamment le cas des départements du Doubs et du Jura récompensés par une distinction argent. La Ville de Besançon, l’université de Franche-Comté, et les services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) du Doubs et du Jura ont eux, été récompensés dans la catégorie bronze.

Infos +