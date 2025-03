Emmanuel Macron se rendra mardi à la BA 116 de Luxeuil-les-Bains

L’arrivée du président est prévue pour le début d’après-midi. Après un accueil républicain et les honneur militaires, le président aura l’occasion d’échanger avec les pilotes et les mécaniciens de la BA 116 avant une prise de parole attendue vers 14h.

Avant son déplacement, le service de presse de l’Élysée rappelle que "la base 116 est bien plus qu’un centre de formation : elle joue un rôle clé dans la sécurité aérienne, tant sur le territoire national que dans l’espace aérien des alliés, en particulier sur le flanc oriental de l’Alliance". Elle contribue également "à la sécurité au-delà de l'Europe, notamment depuis la base de Djibouti". Et d’ajouter que "cette présence souligne l’importance de la base dans la défense collective et la sécurité régionale, permettant à la France de jouer un rôle central dans la protection des intérêts de l’Alliance atlantique et au-delà".