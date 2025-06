En 2024, les sapeurs-pompiers du Doubs ont réalisé plus de 32.000 interventions

En 2024, ce sont 184 423 appels qui ont été passés au centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (CODIS). Cela représente un total de 504 appels traités par jour soit une diminution de 5,77% par rapport à 2023.

En moyenne, les sapeurs-pompiers du Doubs réalisent 35.000 interventions par an soit 96 interventions par jour. Cela représente une intervention toutes les 15 minutes et environ 30.000 victimes secourues. Ils assurent la protection de 547096 habitants répartis sur 571 communes.

Au SDIS 25, le délai d’intervention moyen est de moins de 20 minutes tandis que la durée moyenne d’intervention à partir du déclenchement des secours est de 1h et 27 minutes.

Les interventions effectuées en 2024 se répartissent de la manière suivante :

27.436 secours aux personnes, soit 78% des interventions.

2.501 accidents sur la voie publique, soit 7% des interventions.

2.271 incendies, soit 7% des interventions.

1685 opérations diverses, soit 5% des interventions.

721 opérations classées autres : interventions annulées par le CODIS, fausses alertes, intervention sur un SDIS voisin, soit 2% des interventions.

446 risques technologiques, soit 1% des interventions.

En 2024, 82 agressions de sapeurs-pompiers en opérations ont été signalées au SDIS du Doubs.

Une flotte de 600 engins

Le SDIS du Doubs gère une flotte opérationnelle de près de 600 engins qui se répartit comme suit :

73 véhicules de secours et d’assistance aux victimes

73 véhicules de lutte contre les incendies

18 moyens élévateurs aériens

36 véhicules de secours routier

93 véhicules spécialisés et de soutien

Et 411 autres véhicules :

194 véhicules légers et transport

76 véhicules tout usages

58 remorques

30 embarcations

22 véhicules de commandement

20 véhicules divers

11 véhicules de secours médical

6 groupes d'interventions spécialisés

Pour faire face à certains risques très spécifiques, le corps départemental de sapeurs-pompiers du Doubs dispose de personnels spécialement formés. Au total, ce sont 520 engagements d'équipes spécialisées pour 476 interventions (hors feux de forêts et d'espaces naturels). Ils sont répartis en six groupes d’interventions spécialisés :

Groupe de secours en milieu périlleux et montagne : 57 spécialistes

Groupe de reconnaissance et d’intervention en milieu aquatique : 79 sauveteurs aquatiques

Groupe de recherche et d’investigation cynotechnique : 6 spécialistes

Unité ATLAS (aéronefs télépilotés de lutte, appuis et secours) : 1 spécialiste

Groupe de reconnaissance et d’interventions sur risques technologiques : 58 spécialistes risques radiologiques / 155 spécialistes risques chimiques.

Unité de sauvetage d’appui et de recherche (sauvetage déblaiement) : 96 spécialistes.

Le groupe feux de forêts et d’espaces naturels compte quant à lui 448 spécialistes et 196 interventions réalisées en 2024. Enfin, le groupe sauvetage animaliers compte 20 sauveteurs et a réalisé 95 interventions dont 45 pour des nids de frelons asiatiques.

Au total, 3.009 agents composent le SDIS 25. Parmi eux, on compte 2.898 sapeurs-pompiers dont 707 femmes soit 24,4% et 106 personnels administratifs et techniques. Le SDIS peut également compter sur 59 réservistes, et 358 jeunes sapeurs-pompiers (170 filles et 215 garçons) pour assurer la relève.