En hommage à Mahsa Amini, il crée une œuvre avec des mèches de cheveux de femmes

Depuis deux semaines, le facteur du petit village de Traves, en Haute-Saône, croule sous les lettres et les colis ! Des courriers qui changent, qui plus est, de l’ordinaire. Des mèches de cheveux par centaines, expédiées depuis les quatre coins du monde. Le destinataire s’appelle Kim Nezzar, un artiste plasticien, peintre, photographe, sculpteur et chef décorateur de cinéma.

L’homme, originaire de Besançon, est l’auteur d’un appel à la résonance internationale : celui de rendre hommage à Mahsa Amini, une étudiante de 22 ans, décédée à Téhéran le 16 septembre dernier, trois jours après avoir été arrêtée par la police pour "port de vêtements inappropriés". Les forces de l’ordre ont évoqué "un problème cardiaque soudain", une version remise en cause par de nombreux iraniens.

"Lorsque j’ai appris son décès aux informations, j’ai pleuré." Pour Kim Nezzar, la mort de la jeune femme est "une injustice terrible". Sensible à cette triste nouvelle, l’artiste plasticien s’est demandé ce qu’il pouvait bien faire. L’idée a germé le soir même sa tête : "Au lieu de cacher les cheveux sous le voile, on va les mettre sur le voile."

"L'artiste est secondaire, je veux mettre les femmes en avant"

C’est sur Facebook que Kim Nezzar a lancé son appel, à destination "de toutes les femmes". L’objectif : recevoir 3.000 mèches de cheveux pour réaliser une œuvre intitulée "Le mur de nos peines". D’une dimension de 1 m 50 sur 50 mètres, ce mur accueillera les cheveux de toutes les donatrices, bien entendu, mais aussi leurs prénoms.

"Ici, l’artiste est secondaire. Je veux être en retrait, mettre les femmes en avant. J’ai arrêté de compter, mais pour l’instant je pense avoir reçu entre 400 et 500 mèches. J’ai également fait appel aux coiffeurs. Les professionnels sensibles à ce projet peuvent m’écrire pour que je vienne chercher les enveloppes, ou peuvent me les expédier contre remboursement des frais." - Kim Nezzar

À l’international, Kim Nezzar explique que son appel a été entendu sur d’autres continents, dans des pays comme le Chili et l’Australie. "Je pense même qu’il a été relayé jusqu’en Iran, je n’en ai pas la certitude mais je l’espère."

Une exposition à Paris, et peut-être à Besançon

Avec leurs mèches de cheveux, celles qui font dons peuvent, en plus de leurs noms, glisser un petit mot à l’auteur de l’œuvre. "J’ai été bouleversé par beaucoup de messages, dont celui d’une ancienne déportée, qui m’expliquait qu’après avoir autant souffert, elle comprenait la douleur de ces femmes en Iran. Une petite fille m’a également partagé qu’elle voulait devenir artiste et qu’elle avait fait un exposé en classe pour sensibiliser ses camarades. Elle leur a demandé d’envoyer des mèches ! C’est très touchant."

Kim Nezzar se donne jusqu’à fin novembre pour terminer son projet et espère exposer son œuvre dans le plus de villes possibles. "À Paris, c’est certain. J’aimerais aussi beaucoup l’exposer dans ma ville natale, à Besançon. J’espère qu’ils accepterons."

Infos +

Vous pouvez envoyer vos mèches de cheveux à l'adresse suivante : Kim Nezzar, 24 Grande rue, 70360 Traves.