PUBLI-INFO • Cet automne, la braderie, organisée par l'Union des commerçants de Besançon, prendra ses quartiers au centre-ville de Besançon vendredi 14 et samedi 15 octobre 2022. Elle accueillera plus de 200 commerçants sédentaires et non sédentaires qui proposeront une grande variété de produits.