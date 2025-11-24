Ensemble! valide sa dissolution et acte la création d’une nouvelle dynamique politique avec L’Après

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

Ensemble!, Mouvement pour une alternative de gauche écologiste et solidaire, a annoncé sa dissolution volontaire à compter du 15 décembre 2025. Cette décision marque l’aboutissement d’un processus engagé de longue date. Pour autant, ses adhérent(e)s n’arrêtent pas leur engagement à cette décision, en rejoignant L’Après. Explications.

En mai 2025, une consultation interne avait déjà donné une large orientation en faveur d’une convergence avec L’Après (Alliance pour une République écologique et sociale). Les adhérents avaient alors approuvé à 81% le projet d’avancer dans la constitution d’une organisation commune.

Cette dynamique s’est confirmée lors du collectif national des 20 et 21 septembre 2025, où 29 collectifs ont discuté de la situation sociale et politique en général et de l’avenir d’Ensemble! en particulier.

Une dissolution votée à la quasi-unanimité

L’assemblée générale extraordinaire du 15 novembre 2025 a réuni environ la moitié des adhérents, présents ou représentés. À l’issue d’”un débat serein”, la dissolution du mouvement a été adoptée ”à la quasi unanimité”. La décision prendra effet le 15 décembre 2025.

Le communiqué précise que ”cette dissolution est l’aboutissement d’un processus politique engagé depuis plusieurs mois” et que, pour l’essentiel, ”notre mouvement Ensemble! a décidé de construire une force commune avec le mouvement L’Après”.

Une intégration déjà effective

La construction de cette nouvelle organisation commune était déjà en cours sur le plan politique. Le texte rappelle ainsi qu’elle est effective politiquement depuis le congrès de L’APRÈS du 22 juin 2025. Elle a été ratifiée le 31 juillet 2025 puis officialisée par une conférence de presse le 5 septembre 2025 ainsi que par la participation aux instances de cette organisation.

La création parallèle d’un réseau coopératif

Tous les adhérents ne rejoindront toutefois pas la nouvelle structure. ”Une partie de notre mouvement a décidé de construire un « réseau coopératif de Gauche Alternative »”, dont l’assemblée générale constitutive s’est tenue le 11 octobre 2025. Les statuts ont depuis été déposés.

Le communiqué souligne que ”toutes et tous les camarades d’Ensemble! peuvent participer à ces deux choix militants selon leurs convictions”.

Si le mouvement cessera d’exister formellement en décembre, ses valeurs restent mises en avant par les responsables. Le texte conclut : ”Si le 15 novembre 2025 voit la fin d’Ensemble! en tant qu’organisation, les idées qu’il portait – émancipation, démocratie, féminisme, autogestion, internationalisme – restent d’actualité pour l’action politique.”