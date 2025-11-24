Lundi 24 Novembre 2025
Besançon
Politique

Ensemble! valide sa dissolution et acte la création d’une nouvelle dynamique politique avec L’Après

Publié le 24/11/2025 - 15:30
Mis à jour le 24/11/2025 - 12:02

Ensemble!, Mouvement pour une alternative de gauche écologiste et solidaire, a annoncé sa dissolution volontaire à compter du 15 décembre 2025. Cette décision marque l’aboutissement d’un processus engagé de longue date. Pour autant, ses adhérent(e)s n’arrêtent pas leur engagement à cette décision, en rejoignant L’Après. Explications.

En mai 2025, une consultation interne avait déjà donné une large orientation en faveur d’une convergence avec L’Après (Alliance pour une République écologique et sociale). Les adhérents avaient alors approuvé à 81% le projet d’avancer dans la constitution d’une organisation commune.

Cette dynamique s’est confirmée lors du collectif national des 20 et 21 septembre 2025, où 29 collectifs ont discuté de la situation sociale et politique en général et de l’avenir d’Ensemble! en particulier.

Une dissolution votée à la quasi-unanimité

L’assemblée générale extraordinaire du 15 novembre 2025 a réuni environ la moitié des adhérents, présents ou représentés. À l’issue d’”un débat serein”, la dissolution du mouvement a été adoptée ”à la quasi unanimité”. La décision prendra effet le 15 décembre 2025.

Le communiqué précise que ”cette dissolution est l’aboutissement d’un processus politique engagé depuis plusieurs mois” et que, pour l’essentiel, ”notre mouvement Ensemble! a décidé de construire une force commune avec le mouvement L’Après”.

Une intégration déjà effective

La construction de cette nouvelle organisation commune était déjà en cours sur le plan politique. Le texte rappelle ainsi qu’elle est effective politiquement depuis le congrès de L’APRÈS du 22 juin 2025. Elle a été ratifiée le 31 juillet 2025 puis officialisée par une conférence de presse le 5 septembre 2025 ainsi que par la participation aux instances de cette organisation.

La création parallèle d’un réseau coopératif

Tous les adhérents ne rejoindront toutefois pas la nouvelle structure. ”Une partie de notre mouvement a décidé de construire un « réseau coopératif de Gauche Alternative »”, dont l’assemblée générale constitutive s’est tenue le 11 octobre 2025. Les statuts ont depuis été déposés.

Le communiqué souligne que ”toutes et tous les camarades d’Ensemble! peuvent participer à ces deux choix militants selon leurs convictions”.

Si le mouvement cessera d’exister formellement en décembre, ses valeurs restent mises en avant par les responsables. Le texte conclut : ”Si le 15 novembre 2025 voit la fin d’Ensemble! en tant qu’organisation, les idées qu’il portait – émancipation, démocratie, féminisme, autogestion, internationalisme – restent d’actualité pour l’action politique.”

Publié le 24 novembre à 15h30 par Alexane
Besançon
Politique

Marie-Guite Dufay et Dominique Voynet appellent à “l’union des forces de la gauche et de l’écologie” à Besançon

Municipales 2026 • L’ancienne présidente socialiste de la Région Bourgogne - Franche-Comté, Marie-Guite Dufay, et la députée écologiste du Doubs, Dominique Voynet, publient une lettre ouverte ce lundi 24 novembre appelant à l’unité de la majorité municipale sortante autour de la maire Anne Vignot (EELV), en vue des prochaines échéances locales. 

dominique voynet marie-guite dufay municipale 2026
Publié le 24 novembre à 15h15 par Alexane
Besançon
Politique

Municipale 2026 : la liste Besançon Forte et Solidaire de Jean-Sébastien Leuba “dans une dynamique de construction”

La liste Besançon Forte et Solidaire portée par le candidat socialiste Jean-Sébastien Leuba à la mairie de Besançon a tenu ce vendredi 21 novembre 2025 une conférence de presse dans la capitale comtoise. Parmi les points évoqués, l’apport du Parti radical de gauche, quelques tacles au candidat LR Ludovic Fagaut, un appel aux citoyens désireux de s’investir et des discussions avec Anne Vignot qui semblent toujours en cours. 

élections jean-sébastien leuba municipale municipale 2026 oriane vatin parti radical de gauche parti socialiste patrick molinoz
Publié le 21 novembre à 19h24 par Elodie Retrouvey
Besançon
Politique

Election municipale 2026 : “Nous serons en tête au premier tour des opposants à Besançon” selon le candidat RN Jacques Ricciardetti

Avant son meeting prévu ce 21 novembre 2025 à Besançon, Jacques Ricciardetti, candidat à l’élection municipale de Besançon pour le Rassemblement National a tenu une conférence de presse aux côtés de ses trois premiers colistiers, Anaïs Vial, responsable du RNJ sur circonscription 1 et 2 du Doubs, Thomas Lutz, conseiller régional RN et Géraldine Grangier, députée RN du Doubs.

jacques ricciardetti municipale 2026 rassemblement national
Publié le 21 novembre à 19h00 par Hélène L.
Besançon
Politique

Municipales 2026 à Besançon : Séverine Véziès lance officiellement sa campagne sous le slogan ”Faire mieux pour Besançon”

La candidate de La France insoumise (LFI) a lancé ce vendredi 21 novembre sa campagne pour les élections municipales de 2025 lors d’une conférence de presse organisée au Bodega, au cœur du quartier Battant à Besançon. Séverine Véziès a été officialisée comme tête de liste d’une ”union populaire”, accompagnée de son co-chef de file, Martin Meilhon et de citoyens engagés avec la candidate.

cédric meilhon la france insoumise municipale 2026 séverine véziès
Publié le 21 novembre à 18h15 par Alexane
DOUBS (25)
Nature Politique

Déforestation : Dominique Voynet et Marie Pochon appellent l’UE à “ne pas céder aux lobbies”

Deux députées du groupe Écologiste et Social, Dominique Voynet (Doubs) et Marie Pochon (Drôme), ont annoncé ce jeudi 20 novembre le dépôt d’une proposition de résolution européenne visant à défendre l’application du Règlement européen contre la déforestation et la dégradation des forêts (RDUE). Elles entendent ainsi répondre aux pressions croissantes qui visent à retarder ou affaiblir ce texte adopté en 2023.

déforestation députée dominique voynet europe écologie les verts lobbying
Publié le 20 novembre à 17h00 par Alexane
Vesoul
Politique

Bardella à la Foire de Vesoul pendant le vote sur le Mercosur à Strasbourg… “Il préfère les selfies au travail de fond” selon Grudler

Le 25 novembre prochain, Jordan Bardella sera en séance de dédicaces à Vesoul, lors de la foire agricole de la Sainte-Catherine, tandis que le même jour, s’ouvre à Strasbourg une session plénière jugée déterminante par plusieurs élus européens, en particulier en raison d’un vote "difficile" sur le Mercosur, rappelle le député européen Christophe Grudler (MoDem/Renew). 

christophe grudler jordan bardella rassemblement national rn
Publié le 19 novembre à 16h06 par Alexane
Besançon
Justice Politique

Statue de Jenny d’Héricourt à Besançon : le procureur de la République ouvre une enquête

Le Mouvement Franche-Comté a annoncé le 18 novembre 2025 par voie de communiqué, que le procureur de la République a décidé d’ouvrir une enquête à la suite d’une plainte déposée pour des faits de favoritisme concernant la statue de Jenny d’Héricourt installée place de la Révolution à Besançon depuis le 5 mars dernier.

anne vignot féminisme jean-philippe allenbach jenny d'héricourt mouvement franche-comté sculpture statue
Publié le 19 novembre à 10h00 par Alexane
Franche-Comté
Culture Economie Politique

No Logo Festival annulé en 2026 : “un projet culturel sacrifié sur l’autel de la politique”

Le festival No Logo ne se tiendra finalement pas à Ornans en 2026. L’équipe organisatrice a annoncé dans un communiqué du 18 novembre 2025 la nouvelle dans un communiqué évoquant "une décision subie, incompréhensible et lourde de conséquences" qui met fin à "des mois d’un travail rigoureux, de discussions et de concertation".

agriculture annulation festival no logo musique reggae
Publié le 19 novembre à 09h25 par Alexane
France
Economie Politique

Pierre Moscovici souhaite un candidat social-démocrate à la présidentielle

Le Premier président de la Cour des comptes Pierre Moscovici a souhaité lundi 17 novembre 2025 qu'il y ait un candidat social-démocrate à l'élection présidentielle de 2027, "respecté au-delà des frontières" françaises, tout en indiquant n'y avoir jamais pensé pour sa part.

budget cour des comptes élection présidentielle pierre moscovici
Publié le 17 novembre à 11h33 par Elodie Retrouvey
Besançon
Politique

Élections municipales 2026 : le socialiste Teddy Bénéteau de Laprairie rejoint Anne Vignot

Il avait déjà appelé à voter pour Anne Vignot en 2020, l’ancien conseiller municipal socialiste sous les mandats de Jean-Louis Fousseret, Teddy Bénéteau de Laprairie, a renouvelé son soutien à la maire sortante pour l’élection municipale bisontine de 2026. 

anne vignot élections municipales maire Teddy Bénéteau de Laprairie ville de besançon
Publié le 17 novembre à 09h43 par Elodie Retrouvey

