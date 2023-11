Festival Drôlement Bien du 18 au 21 janvier 2024 à Besançon !

Même si certains spectacles humoristiques affichent déjà complets, il reste encore quelques places pour cet événement incontournable : Redouane Bougheraba, Bun Hay Mean, Laura Domenge, Alexis Tramoni, D’Jal, Oldelaf & Arnaud Joyet, Rodrigue, et bien d’autres…

Les plateaux stand-up

L’une des nouveautés de cette édition : le festival propose deux soirées stand-up avec des humoristes qui partagent la même affiche. Une formule inédite qui met en scène deux humoristes talentueux.

Thomas Croisière en spectacle au Cinéma Megarama Beaux-Arts

Autant une initiation qu’un hommage au cinéma, Thomas Croisière nous embarque pour 80 minutes de rires, souvenirs et anecdotes du 7ème art. Notre Monsieur Cinéma sera au en spectacle au Megarama Beaux-Arts le samedi 20 janvier 2024 à 18h avant la projection de La Cité de la Peur (pour les 30 ans du film).

Princesses Leya : du métal parodique à l’Antonnoir avec Dedo et Antoine Schoumsky

Que serait l’humour sans la musique ? Princesses Leya vient vous prouver que les musiques extrêmes et le rire vont bien ensemble. Le groupe se présente ainsi : "Si tu crois qu’on peut aimer Metallica et Dirty Dancing, ce spectacle est pour toi. " Ne tardez plus et réservez votre place pour le samedi 20 janvier 2024 à L’Antonnoir de Besançon.

Les activités bonus gratuites, pour toutes et tous !

La particularité du festival ? Des activités annexes gratuites pour tous les publics sur inscription pour célébrer la bonne humeur ! Au programme : des visites déambulations humoristiques et ateliers dessin de presse au Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie, des ateliers découvertes des instruments de musique pour les enfants, un escape game éphémère, une initiation à l’improvisation pour la famille, le bal des sales gosses, ...

Le grand jeu : 1 minute pour faire rire

Le dimanche 21 janvier, pour clôre le festival, se tiendra un grand jeu - 1 minute pour faire rire - où les inscrit.e.s montent sur scène et ont 1 minute pour faire rire un jury. Chaque personne qui fait rire le jury remportera un lot surprise et peut-être le grand prix : 300 euros de places de spectacles sur la saison culturelle NG Productions 2024. Inscrivez-vous pour assister ou monter sur scène.

Infos pratiques