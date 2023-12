France nature environnement incite les maires à lutter contre l'artificialisation des sols

Le 29 juin 2023, le Projet d'aménagement et de développement durable (PADD) a été débattu afin de fixer les grandes orientations de la collectivité concernant l'urbanisme. Nombre d'entre elles ''donnent clairement la priorité à l’utilisation des bâtiments et des terrains disponibles au sein du tissu déjà urbanisé avant de justifier une urbanisation de nouveaux espaces agricoles, naturels et forestiers. ''

En attendant le vote final du Plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi), FNE Doubs a écrit à tous les maires de la communauté urbaine pour leur demander de suspendre immédiatement ''toute autorisation de construction ou d’urbanisation située en dehors de l’enveloppe urbaine existante. ''

Saluant cette initiative en faveur de la lutte contre l'artificialisation des terres, FNE Doubs compte sur les élus pour donner la priorité aux '' bâtiments et terrains déjà disponibles au sein de nos villages et de nos villes.''