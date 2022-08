Animatrice de centre aéré puis infirmière en psychiatrie, Anna a effectué un virage à 360°C dans sa vie professionnelle pour se consacrer aux jeux de piste et chasses au trésor. Après avoir découvert le concept de l’écale game en Suisse, elle a commencé a écrire le synopsis de la Colère de la Vouivre. Ce dernier deviendra le premier escape game de "Fug Game".

Une co-gérance entre amis

A 31 ans, Anna tient le centre d’activités en co-gérance avec ses amis Kevin et Zo. "En fait dans Fug Gme, tout salarié peut devenir associé au bout de quelque temps et avec l'envie de s'investir bien sûr. Je ne souhaite pas rester la gérante unique, c'est bien plus sympa de partager les parts. Cela motive et implique plus les gens. De plus, je travaille surtout entourée d’amis", explique-t-elle.

Phantasie Corp, un nouveau jeu à venir…

Fug Game compte deux aventures d'escape games : "La colère de la Vouivre", dont l’histoire est basée sur une légende régionale et "Essais Cliniques", installées à l'hôpital Saint-Jacques depuis 2018.

Enfin, le centre accueillera bientôt "Phantasie Corp". L’ouverture est espérée dans le courant de l’année. "Le jeu se passera dans une école de sorcellerie dans laquelle les élèves viendront passer leur examen final", précise Anna en soulignant que "Fug Game" a reçu "le prix de la meilleure enseigne de Bourgogne Franche-Comté aux Escape Games Awards en 2020 et 2022". "Essais Cliniques" a également reçu un prix pour son gameplay en 2022.

Le petit + cet été : le regroupement des escape games indépendants de la ville propose tout l'été un escape game temporaire dans une église désacralisée du centre-ville : "Le testament de l'Abbé Boisot", un jeu de 45 minutes environs, de 3 à 6 joueurs et à partir de 12 ans.

Infos +

Fug Game, 14 rue de Dole à Besançon

Adresse pour Essais Cliniques :

Site de l’arsenal, 2 place st jacques à Besançon

Adresse Mail et Téléphone : privilégier le mail – contact@fug-game.com

–07-69-99-30-57

https://www.facebook.com/FugGame

559612,398737