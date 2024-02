Gala de boxe à Besançon : des combats intenses et une salle comble…

C’était un événement attendu. 40 combats en une journée… Un véritable "boxathon" au sens littéral du terme ! En effet, Philippe Haag, président du Local boxe club, nous indique que le gala a présenté "17 clubs pour 80 sportifs" : "à titre de comparaison, un championnat de France comprend environ 70 à 90 combats sur plusieurs phases", souligne-t-il.

Concernant le club bisontin, sur cinq boxeurs, trois ont gagné : Sacha, Mickael et Suhail et deux ont perdu aux points : Amine et Fanny.

Du coté des élus, Abdel Ghezali, premier adjoint à la maire en charge des sports et Ludovic Fagaut, vice président du département du Doubs, conseiller municipal de Besançon, étaient présents au gala.

Les résultats complets du gala de boxe :

Infos +

Local boxe club, 50, rue Bersot - 25 000 Besançon