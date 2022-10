Immobilier, tickets resto, contrôle technique... tout ce qui change au 1er octobre 2022

Tour d’horizon des changements qui subviendront dans le portefeuille et le quotidien des Français à partir de ce 1er octobre.

Immobilier : le taux d’usure va augmenter

Le taux maximum légal des crédits immobiliers, aussi appelé taux d’usure, va augmenter à partir du 1er octobre pour passer de 2,57% à 3,05% pour un prêt de 20 ans et plus, a annoncé mercredi la Banque de France. Pour les crédits immobiliers d’une durée inférieure à 20 ans, ce taux passera de 2,60% à 3,03%.

Destiné à protéger les particuliers de conditions d’emprunt abusives, ce taux plafonne l’ensemble des coûts d’un prêt immobilier : taux du crédit pratiqué par la banque, commission éventuelle des courtiers, assurance emprunteur.

Une augmentation suffisante, selon la Banque de France, pour “régler certaines situations plus difficiles d’accès au crédit”.

Le plafond des tickets restaurant revu à la hausse

En réponse à l’inflation, le plafond d’utilisation journalière des titres-restaurant va augmenter. A partir de ce samedi, les Français pourront payer jusqu’à 25 euros par jour avec leurs billets contre 19 euros actuellement. C’est l’une des mesures de la loi sur le pouvoir d’achat, votée par l’Assemblée nationale le 4 août. Celle-ci devait initialement entrer en vigueur le 1er septembre mais a été repoussée.

Campagne de rappel anti-Covid

La campagne de rappel anti-Covid avec les nouveaux vaccins adaptés à Omicron débutera le 3 octobre, une fois que la France aura reçu les premières doses, a annoncé le ministre de la Santé. "À partir du 3 octobre, nous aurons à disposition dans les pharmacies, sur les centres de vaccination, ce nouveau vaccin bivalent, c'est-à-dire ce vaccin qui vous vaccine sur la souche sauvage mais également contre Omicron", précise François Braun.

La campagne 2022-2023 de vaccination contre la grippe saisonnière débutera le 18 octobre 2022.

Flou autour du contrôle technique des deux-roues

Été 2021, un décret rendait obligatoire le contrôle technique à partir du 1er janvier 2023 pour les motos. Mais il était immédiatement suspendu par le gouvernement à la demande expresse d'Emmanuel Macron. Pourtant, le Conseil d'Etat imposait à l'exécutif d'appliquer le contrôle technique obligatoire dès le 1er octobre 2022. Le gouvernement a toutefois décidé de ne pas appliquer cette mesure au 1er octobre. Il n'est donc pas obligatoire.

Mise en place d’un passeport prévention

Le 1er octobre 2022, le passeport prévention sera mis en place. "Celui-ci contiendra les qualifications obtenues par le salarié dans le cadre de formations relatives à la santé et à la sécurité au travail. Il regroupera les attestations, certificats et diplômes obtenus par le salarié en matière de santé et sécurité au travail" explique le site du service public.