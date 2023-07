Indice de référence des loyers (IRL) : quelle hausse au 2e trimestre 2023 ?

Depuis environ un an, la rue Gambetta et tout ce qui la compose, que ce soit ses habitants, ses professionnels, ses étudiants, ses passants ou sa chaussée, est particulièrement malmenée par toute sorte des marteau-piqueur, pelleteuses et autres outils bruyants. Depuis le 24 juillet, cette rue est devenue (un peu) plus calme et ressemble progressivement à quelque chose…