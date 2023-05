J’ai testé pour vous le repas portugais de la Foire Comtoise

Cokoom est une entreprise développée par Hélène Letondal proposant à la vente des coffrets de produits locaux afin de les offrir à des proches. Les produits comestibles et cosmétiques sont éco-responsables et engagés. Cette société a été créée dans le but de promouvoir des producteurs locaux au grand public. Ces coffrets privilégient le circuit court pour véhiculer des valeurs respectant le producteur et le consommateur...