Jean-Charles Valladont à Besançon : “Aujourd’hui, le sport de haut niveau, c’est une course contre la montre exponentielle”

Comme chaque année, la caisse du Crédit Mutuel Besançon Union organise son assemblée générale afin de rendre compte de son activité. Ce vendredi soir, une séquence particulière s’est déroulée avec la présence d’un invité de marque, Jean-Charles Valladont, soutenu par la caisse bisontine du Crédit Mutuel, dans sa préparation et sa qualification aux JO de Paris.

Dans notre interview, l’athlète franc-comtois nous parle ses prochaines échéances qui démarrent dès lundi 24 mars et ses objectifs tels que les prochains Jeux olympiques à Los Angeles en 2028. Il nous livre également son quotidien de sportif de haut niveau, lui qui s’entraîne à Paris et voyage beaucoup. Entre exercices quotidiens physiques (400 à 600 flèches tirées chaque jour du lundi au vendredi !) et psychologiques, Jean-Charles Valladont nous parle de sa "passion" qu’il vit "passionnément". Il adresse également un message aux jeunes archers qui rêvent de devenir un athlète comme lui…