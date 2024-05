Journée internationale d’action pour la santé des femmes : quels services existent-ils au CHU de Besançon ?

Un nouvel hôpital de jour santé de la femme à l'automne

En octobre 2024 ouvrira l’hôpital de jour santé de la femme du CHU de Besançon. Situé au sein du service gynécologie, il proposera sept parcours de soins conçus en fonction des pathologies des patientes : endométriose, chirurgie du sein, chirurgie du pelvis, trouble de la statique pelvienne, santé sexuelle, endocrino-gynécologie et un parcours d’assistance médicale à la procréation.

L’objectif est d’optimiser la prise en charge globale des patientes en gynécologie en utilisant deux approches : l’éducation thérapeutique et la Réhabilitation améliorée après chirurgie (RAAC). Ce dispositif contribue notamment à rendre les patientes actrices, à identifier leurs ressources et leurs besoins, et à les orienter selon ceux-ci. Ce concept, conforme aux 4 thèmes prioritaires de la Stratégie Nationale de Santé, permettra de personnaliser les parcours, d’améliorer la convalescence des patientes et de réduire les séquelles de la maladie et/ou de la chirurgie. Les associations de patientes spécifiques aux pathologies gynécologiques sont intégrées à cet HDJ.

Maison des femmes pour l’égalité

À l’occasion de cette journée, le CHU accueillera l’association de préfiguration de la Maison des femmes pour l’égalité, un lieu d’accueil unique pour toutes les femmes et leurs enfants dont l’ouverture est prévue pour le 2e semestre 2025. Cette structure est portée par le CIDFF (Centre d’information sur les droits des femmes et des familles) du Doubs et Solidarité femmes Besançon.

La Maison des femmes pour l’égalité sera :

un lieu d’accueil unique, pluridisciplinaire et inclusif pour toutes les femmes et leurs enfants, en demande d’information, de prévention, d’orientation et d’accompagnement, quelles que soient leurs difficultés ;

un lieu vivant et participatif, qui permettra la construction d’un réseau partenarial départemental au profit de l’égalité et de la lutte contre les violences faites aux femmes et aux minorités de genre. Elle accueillera d’autres associations partenaires pour des permanences régulières sur les sujets de la santé, de la justice, de l’emploi, des droits sociaux, etc. ;

un lieu ressource de prévention et d’information pour tous les acteurs associatifs et institutionnels.

Ce 28 mai, les membres présents sensibiliseront les visiteurs sur les violences sexistes et sexuelles.

Prévention santé des femmes

Associations et professionnels de santé seront présents pour aborder la santé des femmes suivant un large spectre. Il sera ainsi question de contraception, de dépistages (cancer du col, cancer du sein), de suivi gynécologique, de vie sexuelle et affective, de l’intérêt de l’activité physique pour rester en bonne santé, etc. Cet après-midi de sensibilisation sera également l’occasion d’informer sur les maladies cardio-vasculaires dont sont aussi victimes les femmes.

Les maladies cardiovasculaires sont aujourd’hui la 1re cause de mortalité chez les femmes dans le monde (6 fois plus que le cancer du sein) et les accidents vasculaires cérébraux la 2e cause de mortalité chez la femme en France, rappelle le CHU de Besançon.

(Communiqué)