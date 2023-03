Journée sportive en faveur de l’inclusion avec "Partageons nos sports"

L’évènement "Partageons nos sports" a pour ambition de faire avancer l’inclusion des personnes handicapées à la pratique sportive, dans sa conception la plus large et organise pour cela un forum le samedi 1er avril à partir de 14h à la Rodia de Besançon.

Le Département du Doubs a décidé de saisir l’opportunité des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 pour insuffler sur tout le territoire départemental une dynamique inclusive des personnes en situation de handicap dans la vie de tous les jours.

Cette démarche, baptisée "Partageons nos sports", permet de faire du sport et de ses valeurs des éléments structurants de la cohésion sociale territoriale ainsi qu’un levier de transformation de la société. Depuis 2019, le forum annuel est un élément fédérateur de la démarche. Il réunit l’ensemble des partenaires impliqués.

Le programme

Samedi 1er avril, le public est invité à suivre les rencontres suivantes :

14h00 : représentation de "Sirène Pop" par la compagnie All Moov

Pour cette création, Johan Amselem et Magali Saby s’intéressent au mythe de la sirène et explorent les différentes possibilités du corps, moyen d’émancipation et de liberté. Le fauteuil roulant sera objet métaphorique aux frontières entre le corps humain et la femme bionique.

14h15 : conférence de Philippe Croizon, auteur du livre Tout est possible ? À vous de jouer... , paru le 22 février 2023 aux éditions Arthaud.

Sportif handisport et nageur de l’extrême, Philippe Croizon est le premier sportif avec un handicap lourd à avoir traversé la Manche et à relier les cinq continents à la nage. Lors de son intervention, il reviendra sur des thématiques telles que le dépassement de soi ou le concept de résilience. Séance dédicace à l’issue.

15h45 : représentation de break dance au format olympique avec le collectif "porte-avions" et B-BOY Junior, vainqueur du concours national "Incroyable Talent".

Infos +

À la Rodia, 4 avenue Chardonnet - 25000 Besançon

À partir de 14h