Journées portes ouvertes dans des espaces France Services du Doubs

Fort du succès de l’édition 2021 et afin d’augmenter la notoriété des services proposés au sein des structures France services, le grand public et les élus sont invités à se rendre dans l’espace France services le plus proche de chez eux pour découvrir ce nouveau modèle d’accès aux services publics. Les citoyens peuvent accéder en un seul lieu, aux principaux organismes de service public afin d’être accompagnés dans leurs principales démarches administratives : immatriculation de véhicules, RSA, impôts, permis de conduire, accès aux services en ligne... les agents des France services sont formés à l’accompagnement des usagers dans leurs démarches du quotidien.

Organisées à l’initiative de l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT), pilote national du réseau des 2 379 France services labellisées à ce jour, ces journées portes ouvertes ont lieu depuis le 3 et jusqu'au 15 octobre 2022, partout en France. Elles s’inscrivent directement dans une démarche “d’aller-vers” les usagers et une dynamique d’amélioration continue de la qualité de service, au cœur du programme France services depuis son lancement.

Pour cette édition, ce sont plus de 4.500 événements déjà référencés et plus de 900 France Services qui se sont mobilisées aux côtés des neuf partenaires nationaux et opérateurs locaux.

Dans le Doubs...

Dans le département du Doubs, les usagers pourront participer aux manifestations suivantes :