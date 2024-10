Journées portes ouvertes, promos, Toussaint, sapins de Noël : quoi de neuf aux Pépinières bisontines ?

QUOI DE NEUF ? • Alors que la saison des plantations a redémarré ce mois d’octobre, les Pépinières bisontines organisent des journées portes ouvertes pour un week-end spécial de promos sur l’ensemble de la serre du 18 au 20 octobre 2024. Et ce n’est pas tout ! David et son équipe sont au petit soin pour vos espaces verts et vous conseillent en cette période de Toussaint…

Le week-end des bonnes affaires !

Du vendredi 18 au dimanche 20 octobre 2024, les Pépinières bisontines vous proposent un week-end portes ouvertes pendant lequel tout sera à -10%. Ça tombe bien, c’est le moment de planter des fruits ! Les Pépinières bisontines comptent une soixantaine de variétés fruitières parmi ses 400 pieds en stock à partir de 4,50€ l’unité. (À noter que les client(e)s peuvent demander à David et son équipe le service plantation pour préserver la garantie de reprise).

Ces portes ouvertes vous donneront aussi envie de vous faire plaisir avec une sélection de topiaires, ces plantes taillées ou sculptées, qui orneront votre jardin et/ou votre terrasse à 40€ au lieu de 45€ l’arbre. Et pour ajouter un peu de piquant dans tout ça, les Pépinières bisontines proposent un large choix de plantes cactus, mais aussi d’Aeonium.

Enfin, ces trois jours seront l’occasion de demander conseil à David et son équipe, Lucie, Ludivine et le dernier arrivé en apprentissage, Mehdi !

Rendez-vous les 18 et 19 octobre de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00 et dimanche 20 octobre de 09h30 à 12h00

C’est bientôt la Toussaint : chrysanthèmes et compositions

Pour la Toussaint, les Pépinières bisontines proposent des compositions florales réalisées par David et son équipe ou sur commande, avec notamment des chrysanthèmes, bruyères, euchères et diverses plantes de saison. Elles seront également présentes devant les cimetières des quartiers Saint-Claude et Saint-Ferjeux.

La pépinière est ouverte tous les jours y compris le dimanche et les jours fériés pendant la période de la Toussaint.

Entretien des espaces verts : jusqu’à 50% de crédit d’impôt…

En partenariat avec une association nationale, David, paysagiste de formation, propose depuis plusieurs années un service "entretien des espaces verts" pour les particuliers comme pour les copropriétés et les entreprises. Les clients souhaitant profiter de ce service sur mesure peuvent bénéficier d'un avantage fiscal non négligeable, soit 50% de crédit d'impôt pour les particuliers par foyer et par an et 25% de crédit d'impôt pour les indépendants.

L'entretien des espaces verts comprend la taille des arbres et autres arbustes, la tonte des pelouses ainsi que l'élagage des arbres dans les propriétés et la plantation… Sans oublier les conseils précieux du professionnel.

Pour profiter de ce service, il suffit de demander un devis aux Pépinières Bisontines.

C’est le moment de réserver votre sapin de Noël !

Oui, il est peut-être un peu pour se plonger dans la magie de Noël, mais il n’est pas trop tôt pour réserver son sapin ! Dès à présent, vous pouvez commander votre sapin de Noël aux Pépinières bisontines sur le site internet, par téléphone ou par mail. N’oubliez pas de préciser la taille de l’arbre que vous souhaitez !

Infos pratiques