Orages : météo France place la région en vigilance jaune « orages »

Ce mardi en fin d’après-midi, une importante perturbation orageuse pourrait atteindre la région d'après Météo France. Tous les départements ne seraient pas touchées de la même manière. Toutefois, dès la fin d'après-midi sur l'ensemble du département, de violents orages pourraient intervenir, accompagnés de pluies (10-30mm), de rafales de vent pouvant atteindre 60 à 80 km/h et d’un risque de grêle.

Demain, l'activité orageuse serait plus faible, mais les pluies davantage soutenues sur l'ensemble du département. On pourrait attendre ainsi 30 à 50 mm de précipitations localement, et les rafales de vent pouvant atteindre 60 à 80 km/h.