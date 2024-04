La Citadelle de Besançon met la biodiversité à l’honneur du 16 avril au 29 mai

Gibbon, Ibis chauve, Apron, Binturong, … Ces espèces vous sont peut-être inconnues, pourtant elles sont menacées d’extinction selon le parc zoologique de la Citadelle de Besançon, qui se déclare "profondément investi dans la préservation de la biodiversité" et l’exprime via diverses actions. Ces efforts comprennent la protection d’espèces animales (du maintien en institution zoologique en tant que population "d’assurance" jusqu’à la réintroduction des animaux dans les milieux restaurés, lorsque cela est possible), la sensibilisation du public à l'importance cruciale de la sauvegarde de ces espèces et de leurs milieux et la recherche scientifique pour une meilleure compréhension du vivant.

Dans le cadre du Printemps de la Biodiversité, la Citadelle de Besançon propose de venir découvrir les enjeux de la protection de la biodiversité par le biais d’animations ludiques et pédagogiques.

Un programme qui invite à porter un œil nouveau sur le sens des zoos modernes, grâce aux échanges directs avec les spécialistes du zoo de la Citadelle (soigneurs, biologistes et vétérinaires) ainsi qu’avec des associations de protection de la nature.

Pour explorer les différentes actions menées en faveur de la protection de la biodiversité, les après-midi se structurent autour de 3 axes :

Des visites animées par les professionnels du Parc zoologique (soigneurs, biologistes et vétérinaires) permettant de voir les animaux sous un autre angle et de comprendre le rôle de l’institution dans la protection des espèces dans leurs milieux naturels.

Des animations ludiques proposées par l'équipe zoologique : ateliers pédagogiques, jeu de piste, coloriages et lectures de contes pour les plus petits.

La rencontre avec les acteurs de terrains qui présenteront des actions concrètes dans le cadre de programmes de sauvegarde. Ainsi plusieurs structures seront représentées lors de cette saison de la biodiversité, telles que la LPO, FERUS, CARELI, La commission bio de plongée, la SFEPM et bien d'autres.

Les journées du Printemps de la biodiversité

Mardi 16 avril : Le Criquet de Crau : un ambassadeur. Focus sur le Criquet de Crau et autres invertébrés de l’insectarium.

Vendredi 19 avril : La faune amérindienne, menacée et haute en couleur. Tamarins, paresseux, tatous, agoutis, aras, dendrobates.

Mardi 23 avril : Survol d'expert : merveilles du site. Ibis chauve, faune sauvage du site : oiseaux libres, couleuvres vipérines.

Vendredi 26 avril : Sentinelles aquatiques : écrevisses et aprons. Ecrevisses autochtones et Apron du Rhône.

Mercredi 15 mai : Les animaux d'Asie du Sud-Est : précieux et fascinants. Gibbons, binturongs, étourneaux de Bali.

Mercredi 22 mai : Zoom sur des espèces particulières de l'Océan Indien. Lémuriens, grenouilles de Madagascar, geckos de la Réunion.

Mercredi 29 mai : A la découverte des écosystèmes du Lynx et, du Renard. Mise en lumière des rongeurs du noctarium.

