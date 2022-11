La Cour d’honneur du quartier Saint-Jacques Arsenal portera le nom de Paulette Guinchard

"Le projet d’aménagement urbain de Saint-Jacques Arsenal se dessine à nouveau et sort du blocage dans lequel il se trouvait depuis plusieurs années. Ce lieu de soin, de santé et d’humanisme à haute valeur symbolique se transforme pour construire un quartier laboratoire de nouvelles formes d’habitat du vivre ensemble. Il est donc apparu comme le lieu exemplaire et à la hauteur de l’action politique de Paulette Guinchard en faveur des personnes les plus vulnérables et pour un avenir durable.

En effet, sa vie fut consacrée aux autres : infirmière en psychiatrie, adjointe à l’environnement de la Ville de Besançon, conseillère régionale de Franche-Comté, députée du Doubs et bien sûr secrétaire d’État aux personnes âgées. Nous devons à Paulette Guinchard la mise en oeuvre de l’Allocation personnalisée d’autonomie toujours d’actualité et la précocité de sa vision sur les enjeux sociaux et environnementaux.

Elle était également présidente de la Fédération hospitalière de France.

Aussi, une délibération sera proposée lors du prochain conseil municipal pour nommer la Cour d’honneur du quartier Saint-Jacques Arsenal "Paulette Guinchard".

Anne Vignot, maire de Besançon"

(Communiqué)