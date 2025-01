La croisée des bidons, un nouvel évènement autour ‘bien boire et bien manger’ à Besançon

Du 31 janvier et 2 février 2025, les Bisontines et les Bisontins vont pouvoir faire connaissance avec un nouveau festival gastronomique, La croisée des bidons, qui se déroulera au parc des expositions Micropolis à Besançon. Le crédo : ”un week-end autour du bien manger et du bien boire” crée par Thomas Vergniaud, président de l’association L’Humoureux qui porte le projet.

Originaire de Besançon, Thomas Vergniaud, 39 ans, a décidé de lancer un nouveau concept dans sa ville natale autour de valeurs qui comptent pour lui. Connu pour ses talents de comédien en one man show et son cabaret gourmand ”La bouffée de rire” programmé tous les deux mois à Besançon et Vesoul au cours desquels il propose des spectacles d’humour et des repas, ce bon vivant voulait aller encore plus loin.

”Avec des amis, on a développé ces huit dernières années une attache particulière à bien manger et bien boire, se retrouver, passer de bons moments, c’est là qu’est née la Bouffée de rire et aussi là qu’est née La croisée des bidons”, nous explique Thomas Vergniaud.

Bien manger, bien boire… et bien s’amuser

C'est ainsi qu'il a conçu son nouvel évènement qui se tiendra pendant trois jours à Micropolis. Au programme : 18 exposants, dont six stands de restauration en intérieur, quelques foodtrucks en extérieur, des brasseurs et des viticulteurs, un bar à cocktail, un bar à soft et bien sûr, une scène qui accueillera des animations autour du rire, de la musique ou encore de show de chefs, un atelier de mixologie, ainsi que de la magie. Tout au long du week-end, un street-artist réalisera une fresque pendant le festival.

Si la plupart des stands proposera des produits locaux grâce à des entreprises locales, Thomas Vergniaud s’est également laissé la liberté d’inviter des personnalités et des produits d’autres terroirs français. ”Nous recevrons un chef étoilé lyonnais, Vincent Leleu du restaurant ‘Le Président”, qui viendra faire une démonstration, il y aura également un atelier raclette de Savoie, pour pousser les frontières”, nous confie l’organisateur.

Un bingo gourmand

Petite curiosité amusante pour clore La croisée des bidons : un bingo gourmand se déroulera le dimanche après-midi. ”On s’est rendu compte en faisant un bingo avec mes amis qu’il y a un engouement particulier pour ce jeu quand on en parlait autour de nous, on a trouvé ça dingue, alors on va construire un bingo pour permettre aux visiteurs de tenter de gagner des cadeaux offerts par les exposants”, explique Thomas Vergniaud. Les cartons seront à acheter sur place au prix de 2€.

De quoi ne pas finir le week-end le ventr... le bidon vide !

Infos +

Prochainement, un jeu-concours sera publié sur les réseaux sociaux de La croisée des bidons pour tenter de remporter sa taille en saucisson.

Infos pratiques

La croisée des bidons

Du 31 janvier au 2 février 2025

Parc des exposition de Micropolis à Besançon

Ouvert vendredi 31 janvier de 17h00 à 01h00, samedi 1er février de 11h00 à 16h30 et de 17h00 à 01h00 et dimanche 2 février de 11h00 à 18h00

Site internet : lacroiseedesbidons.fr

Sur les réseaux sociaux : www.facebook.com/lacroiseedesbidons - www.instagram.com/lacroiseedesbidons

Tarifs "pré-ventes limitées" :

8€ la journée de vendredi

8€ le samedi midi

8€ le samedi soir

8€ le dimanche

Tarifs ”gourmands” :

10€ la journée de vendredi

10€ le samedi midi

10€ le samedi soir

10€ le dimanche

Tarifs ”retardataires” :